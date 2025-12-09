Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | ¡Zaragoza completa la machada y derrota al Valencia Basket!

Bienvenido a la narración minuto a minuto del duelo entre Valencia Basket y Casademont Zaragoza en la Euroliga femenina en el incio de la segunda fase desde el Roig Arena

Cristina Ouviña en una acción en el duelo contra Casademont Zaragoza

Cristina Ouviña en una acción en el duelo contra Casademont Zaragoza / Germán Caballero

Iván Carsí

Iván Carsí

La segunda fase de la Euroleague Women entra en acción y para Valencia Basket lo hace con un duro compromiso de carácter nacional ante Casademont ZaragozaEl conjunto de Rubén Burgos recibe a partir de las 19:15 en el Roig Arena al equipo aragonés en el primero de los dos partidos que les enfrentan esta semana.

Es la primera jornada de esta nueva y última fase de grupos que decidirá qué equipos se clasifican a la 'Final Six'. Valencia Basket y Casademont Zaragoza, tras superar la primera fase, quedaron encuadradas en el Grupo F, con las taronja partiendo con los 10 puntos de la fase anterior, por 9 de las zaragozanas. Ambos equipos se ven las caras en un Roig Arena casi infranqueable con el objetivo de empezar a abrirse camino rumbo a la 'Final Six'.

Un mes muy exigente

Este enfrenamiento frente a Casademont Zaragoza no será el único de esta semana, y es que ambos equipos se vuelven a ver las caras el domingo a las 12:15 horas, también en el Roig Arena en el partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga F Endesa. Cabe recordar que Casademont lidera la tabla con una victoria más que las taronja, por lo que el partido puede decidir el liderato. La tercera semana de diciembre Valencia Basket viajará a Landes y Girona para cerrar un mes de diciembre de lo más exigente.

