Directo | ¡Zaragoza completa la machada y derrota al Valencia Basket!

La segunda fase de la Euroleague Women entra en acción y para Valencia Basket lo hace con un duro compromiso de carácter nacional ante Casademont Zaragoza. El conjunto de Rubén Burgos recibe a partir de las 19:15 en el Roig Arena al equipo aragonés en el primero de los dos partidos que les enfrentan esta semana.

Es la primera jornada de esta nueva y última fase de grupos que decidirá qué equipos se clasifican a la 'Final Six'. Valencia Basket y Casademont Zaragoza, tras superar la primera fase, quedaron encuadradas en el Grupo F, con las taronja partiendo con los 10 puntos de la fase anterior, por 9 de las zaragozanas. Ambos equipos se ven las caras en un Roig Arena casi infranqueable con el objetivo de empezar a abrirse camino rumbo a la 'Final Six'.

Un mes muy exigente

Este enfrenamiento frente a Casademont Zaragoza no será el único de esta semana, y es que ambos equipos se vuelven a ver las caras el domingo a las 12:15 horas, también en el Roig Arena en el partido correspondiente a la decimoprimera jornada de Liga F Endesa. Cabe recordar que Casademont lidera la tabla con una victoria más que las taronja, por lo que el partido puede decidir el liderato. La tercera semana de diciembre Valencia Basket viajará a Landes y Girona para cerrar un mes de diciembre de lo más exigente.

⌚ 00:00 📍 Valencia Basket 63-70 Casademont Zaragoza 📰 FINAL DEL PARTIDO EN EL ROIG ARENA. Desconexión total del Valencia Basket que se deja remontar 18 puntos en el último cuarto para terminar cayendo contra Zaragoza. Increíble.

⌚ 01:00 📍 Valencia Basket 63-70 Casademont Zaragoza 📰 Corta el parcial Valencia Basket.

⌚ 00:50 📍 Valencia Basket 61-66 Casademont Zaragoza 📰 Y otroooo triple de Leite

⌚ 01:08 📍 Valencia Basket 61-63 Casademont Zaragoza 📰 ¡Canasta de Leite! 0-17 de parcial contra Valencia Basket.

⌚ 02:08 📍 Valencia Basket 61-61 Casademont Zaragoza 📰 ¡Triple de Ortiz que iguala el partido!

⌚ 02:08 📍 Valencia Basket 61-58 Casademont Zaragoza 📰 Bandeja de Leite. Se acerca Zaragoza.

⌚ 04:46 📍 Valencia Basket 61-54 Casademont Zaragoza 📰 Anota ahora Hempe tras canasta de Leite. Peligro en el Roig Arena.

⌚ 05:58 📍 Valencia Basket 61-49 Casademont Zaragoza 📰 Lo para Rubén Burgos porque se han puesto a 12 las visitantes

⌚ 06:46 📍 Valencia Basket 61-40 Casademont Zaragoza 📰 ¡OTROOOO TAPÓN DE AWA FAM A LAIA FLORES!