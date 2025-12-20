Victoria del Fertiberia en A Coruna para despedir el año

El Fertiberia Puerto Sagunto venció por 24-25 en su visita al Attica 21 Hotels OAR Coruña, en un partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la División de Honor Plata Masculina.

En el siete inicial visitante destacó la presencia de Arnau Fernández en la zona central defensiva debido a la baja de Antonio Capitán. Los tres primeros goles de los locales llegaron de la mano de su estrella, Álex Chan, que colocó el 3-1 en los primeros tres minutos. Dos recuperaciones defensivas acompañadas de sendos contraataques culminados por Carlos Martín permitieron que los rojiblancos le dieran rápidamente la vuelta al marcador, situándose con el 3-4 en el minuto 6.

La primera exclusión del encuentro llegó en el minuto 8 para Luis Horcajada. Nicolás Zungri dispuso de un lanzamiento a portería vacía para aumentar la renta visitante, pero lo erró y el marcador volvió a mostrar tablas. Una nueva exclusión, en este caso a Álex Chan, permitió a los porteños firmar un parcial de 1-2 y volver a ponerse por delante. Pese a ello, seguían sin convertir las oportunidades necesarias para alcanzar el +2. La defensa, en cambio, sí funcionaba, dejando anclado al conjunto coruñés en diez goles, lo que provocó su primer tiempo muerto en el minuto 20.

Las defensas se imponían y, en esta ocasión, fueron los valencianos quienes estuvieron más de cuatro minutos sin anotar, quedándose en once tantos. Dani Martínez apareció en portería en sustitución de Juani Villarreal. El primer +2 llegó en el minuto 28 con el 11-13. Los gallegos probaron el ataque posicional de siete contra seis, pero sin éxito. Al descanso se llegó con el marcador de 12-15.

Segunda parte

La mala salida tras la reanudación de los de la Comunitat Valenciana no fue aprovechada por los locales debido a sus constantes imprecisiones. La primera exclusión rojiblanca fue para Alex Pozzer en el minuto 33, aunque en la siguiente acción también fue excluido Diogo Freitas. Arnau Fernández dispuso de un contraataque para lograr la máxima ventaja de +4, pero Mile Mijuskovic frenó sus intenciones. Al igual que unos minutos antes, Gonzalo Pérez fue excluido, y acto seguido, Diogo Freitas vio también una nueva exclusión, la segunda en su cuenta personal.

Los goles de Nicolás Zungri permitieron a los visitantes recuperar el +3 (19-22), ventaja con la que se llegó al minuto 46. Volvieron a disponer nuevamente de acciones para ampliar la renta hasta el +4, pero no obtuvieron premio. La exclusión de Arnau Fernández y el acercamiento del contrincante hasta colocarse a un solo gol llevaron a Toni Malla a solicitar tiempo muerto superado el minuto 50.

Diogo Freitas tuvo balón desde el pivote para empatar el encuentro tras varios minutos, pero Dani Martínez lo evitó con una gran intervención. El propio Freitas vio la tarjeta roja en el minuto 52 tras acumular tres exclusiones de dos minutos. La igualdad era máxima en el minuto 53 (23-23). La exclusión de Álex Malid a falta de cuatro minutos facilitó el trabajo a los visitantes. Toni Malla solicitó su último tiempo muerto a falta de 46 segundos para el final, pero el resultado no fue el esperado. Attica 21 Hotels OAR Coruña tuvo posesión para rascar un punto en la última jugada mediante una rápida transición, pero Alberto Serradilla recuperó, dejando de esta manera el 24-25 final.

De este modo, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se despide de 2025, antes del parón navideño, como segundo clasificado provisional de la categoría con 22 puntos, a la espera de lo que suceda en el enfrentamiento entre el Blendio Sinfín y el UBU San Pablo Burgos 2031, que cerrará la jornada en el día de mañana, a partir de las 12:30 horas en el Pabellón Polideportivo Exterior de La Albericia.

Próximos partidos

El siguiente compromiso no llegará hasta el sábado 17 de enero, cuando los rojiblancos se medirán al líder, Cajasol Sevilla BM Proin, en el Centro Deportivo El Paraguas a partir de las 20:30 horas, en el que será el primer partido de la segunda vuelta de la competición.

Cabe recordar que el equipo cuenta con un partido menos tras el aplazamiento de la jornada anterior ante el Balonmano Servigroup Benidorm debido a la alerta roja decretada por la AEMET, por lo que en el mes de enero dependerá de sí mismo para recuperar el liderato.

FICHA TÉCNICA:

Attica 21 Hotels OAR Coruña (24): Diogo Freitas (-), Alberto Roldán (7), Álex Chan (7), Beltrán Bedia (-), Gabriel Navarro (2), Juanka Ortiz (-), Luis Horcajada (2), Diego Martínez (2), Álex Malid (-), Pepe Mora (2), Luisma de Goya (-), Alejandro Conde (-), Mile Mijuskovic (-), Israel Marín (-), Sergio Torío (2), Gael Blanco (-).

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (25): Juani Villarreal (-), Olivares (-), Francisco Ruiz (-), Jakob Pelko (1), Dani Martínez (-), Pozzer (2), Barceló (-), Arnau Fernández (3), Gonzalo (1), David García (1), Matheus de Novais (2), Serradilla (6), Zungri (4), Adrián Blasco (-), Carlos Martín (5), Teixidor (-).

Árbitros: Irene Santos López y Kalina Andreeva Tsankova.

Exclusiones: Álex Chan, Luis Horcajada, Álex Malid, Jakob Pelko, Alex Pozzer, Arnau Fernández y Gonzalo Pérez en forma de dos minutos; Fernando González mediante tarjeta amarilla y Diogo Freitas mediante tarjeta roja tras tres exclusiones en forma de dos minutos.

Parciales: 3-2, 6-6, 9-9, 10-11, 11-12, 12-15 (descanso); 14-17, 16-19, 19-21, 20-22, 23- 24 y 24-25 (final).

Incidencias: Partido de la 15.ª jornada de la