Pedro Martínez: "Tuvimos serenidad y tranquilidad para no entrar en pánico"

Tras una década de derrotas taronja sus visitas al Gran Canaria en la Liga Regular, el Valencia Basket logró romper esa racha imponiéndose este domingo por 80-90 y certificando de paso su condición de cabeza de serie para la Copa de Rey que se juega en febrero en el Roig Arena. Un triunfo de prestigio que dejó más que satisfecho a Pedro Martínez y no solo por el resultado, sino por la calma que lograron mantener los jugadores en el momento más crítico en el último cuarto.

Valoración del partido

Hemos jugado un buen partido, en el segundo cuarto ya hemos conseguido una ventaja importante y en el inicio del tercer cuarto hemos conseguido un poco romper el partido, pero como era de prever, el 'Granca' no ha tirado el partido, han cambiado el ritmo en defensa, han estado mucho más agresivos y con los triples de Salvó y de Eric Vila y Wong han vuelto a entrar en el partido, se han puesto a cuatro puntos y ahí hemos tenido serenidad y tranquilidad para no entrar en pánico.

El factor 'tiempo muerto'

El tiempo muerto tampoco es muchas veces lo que se dice, sino que el otro equipo, que está de subida, le corta el ritmo. No es tanto lo que hayamos dicho ni una táctica maravillosa ni nada, sino simplemente pues que al equipo que estaba de subida y que quería seguir jugando rápido, ese parón, mentalmente, le afecta mucho. Hemos tenido serenidad ahí porque era un momento francamente complicado, con la gente y la afición apretando, y es algo positivo a destacar de nuestra actuación.

Segundos en la primera vuelta

He felicitado a los jugadores por acabar la primera vuelta segundos, evidentemente nos hubiera gustado acabar primeros, pero creo que tienen un cierto mérito porque la Liga ACB es muy competida e igualada y hemos perdido partidos que nos ha dolido, pero es lo normal y volverá a pasar. Pero también hemos ganado en sitios que hay que jugar bien, como por ejemplo aquí, así que damos por buena la primera vuelta y ahora rápido a prepararnos para el inicio de la segunda.

Cabezas de serie en la Copa

Ser cabeza de serie es mejor, pero de verdad creo que no es muy importante porque al final, para la Copa falta mucho ya ver cómo llegamos a ese momento, en qué momento de confianza y físico. Faltan bastantes semanas y está claro que el nivel de todos los equipos clasificados es muy alto y sabemos que será muy complicado. Es una competición que históricamente no se nos da muy bien en el Valencia Basket, pero eso no quiere decir que no nos haga mucha ilusión jugarla.