El club de las ‘10’ en el Valencia Basket

Menos de cinco años han pasado desde aquellos tiros libres in extremis de Raquel Carrera en la ciudad húngara de Szekszard que le dieron al Valencia Basket femenino el primer título de su historia con la Eurocup. Desde entonces, no ha habido temporada en la que no se haya levantado al menos un trofeo, hasta llegar a los 10 que lucen ya en las vitrinas taronja tras la Copa de la Reina ganada este fin de semana en Tarragona, en la final ante el Hozono Global Jairis. Y en todos ellos, además de Rubén Burgos en el banquillo y Esteban Albert en la dirección deportiva, han estado cuatro jugadoras de la actual plantilla: Queralt Casas, Leticia Romero, Raquel Carrera y Cristina Ouviña.

Un ‘club de las 10’ al que solo se le ha resistido de momento la Euroliga, pese a acariciar la final el año pasado tras entrar por primera vez en la Final Six. Además, muchos de esos títulos han llegado con alguna de ellas como MVP de las finales y siendo claves para llegar hasta las mismas.

El primer año de Queralt y Leticia Romero en el club estuvo muy marcado por la pandemia que obligó a suspender la Liga y la Eurocup. Sí llegaron a disputar la Copa de la Reina, en la que cayeron en semifinales en la temporada 2019-20.

Queralt Casas y Raquel Carrera, tras ganar la Eurocup, el primer título femenino del club. / FIBA

Primer título épico

Un año después, ya con Cristina Ouviña y una Raquel Carrera que estuvo cedida el año anterior en RPK Araski, las taronja repitieron semifinales de Copa y llegaron a su primera final de Liga, pero sobre todo hicieron historia con el título de la Eurocup, el primero para el Valencia Basket femenino.

Y no pudo llegar de forma más épica, con dos tiros libres de Carrera a falta de una décima de segundo, después de que la ahora taronja Yvonne Anderson las dejara contras las cuerdas un segundo antes con otra canasta, cuando defendía los colores del Reyer Venezia. Antes, habían eliminado al Carolo Flammes en la semifinal de la Final Four.

Tres en un año y MVP de Ouviña

Estrenado el palmarés, las de Rubén Burgos no tardaron en ampliarlo, ya que unos meses después, en el mismo 2021 pero ya en otra temporada, llegaron dos títulos más: la Supercopa Endesa y la Supercopa Europea. El primero de los títulos se ganó en las Islas Canarias con una victoria ante Perfumerías Avenida en la gran final, días antes de una fase previa de la Euroleague Women que no lograron superar.

Cristina Ouviña, con el título de MVP de la final de la Supercup Women ante el Ekaterimburgo. / F. Calabuig

Pero en apenas unas semanas, llegó una noche mágica a la Fonteta, con la final de la Supercopa de Europa que les enfrentaba al campeón de al Euroliga, el todopoderoso Ekaterimburgo ruso, en el que jugaba Alba Torrens. En una noche inolvidable, las taronja se llevaron el título con un gran partido coral y una enorme Cristina Ouviña que fue la MVP.

Con Carrera hasta el primer título de Liga

Ya con tres títulos en las vitrinas, llegaba la oportunidad de dar un salto de nivel más con la conquista de la primera Liga Endesa. A la tercera llegaba la vencida y tras poner el 1-0 en un apoteósico primer partido ante el Perfumerías Avenida ante 6.972 espectadores, las taronja sentenciaron el título en Salamanca, con Raquel Carrera como MVP de la final. En aquel 7 de mayo de 2023, con victoria por 69-81, se rompía una nueva barrera para el primer equipo femenino, que sumaba ya su cuarto título.

Triplete y primera Copa con Leti de MVP

En la temporada 2023-24, el Valencia Basket partía ya como favorito a todo, al menos a nivel nacional. La presión estaba sobre sus espaldas y la supieron llevar hasta el punto de lograr la mejor temporada en la historia del club, haciendo un triplete con la Supercopa Femenina Endesa, la primera Copa de la Reina y la Liga.

Leticia Romero, con el MVP de la primera Copa de la Reina del Valencia Basket. / VBC

El primero de ellos llegó en Gran Canaria ante el Perfumerías Avenida y la Copa de la Reina se conquista meses después en Huelva. El IDK Euskotren en cuartos, el Movistar Estudiantes en semifinales y el Casademont Zaragoza en la final, cayeron ante un equipo liderado por Leticia Romero, MVP de la competición. Raquel Carrera, lesionada de gravedad durante la Copa, acompañaba a sus compañeras hasta el final para acabar levantando la Copa.

Parón de Ouviña y doblete

La Euroliga era ya el único título que faltaba por ganar y se presentaba como el gran objetivo de la temporada 2024-25. El Valencia Basket logró su clasificación para la primera Final Six de Zaragoza tras una eliminatoria brillante a doble partido ante el potente Mersin. El primer partido en la Fonteta ayudó a sellar el pase directo a semifinales, donde volvieron a encontrarse semanas después con el equipo turco, que les derrotó. El Valencia Basket finalizaría la cita en cuarta posición, cayendo en el duelo por el bronce ante el Fenerbahce.

Leticia Romero, Queralt Casas y Raquel Carrera, con la Copa de la Reina en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. / Germán Caballero

El gran objetivo de la temporada se escapaba pero las taronja, sin una Cristina Ouviña que tuvo que parar tras anunciar la buena nueva de su embarazo, pero que seguía en una plantilla que volvería a celebrar dos títulos. Para empezar, el Valencia Basket conseguía la tercera Supercopa LF Endesa de su historia tras superar a Hozono Global Jairis en semifinales y al Casademont Zaragoza en una contundente final.

Meses después, llegaba la tercera final consecutiva de Liga Femenina Endesa, con un duelo ante un Casademont Zaragoza que había superado al mejor equipo de la Liga Regular, Spar Girona, en semifinales. Las valencianas lograron así el factor campo y no necesitaron llegar al tercer partido. Tras ganar en la Fonteta el primero, sentenciaron en Zaragoza.

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La Copa, décimo título taronja

La temporada estaba siendo la más complicada de los últimos años, con muchos fichajes y cambios en la plantilla. La eliminación en la Euroliga y la derrota ante el Spar Girona en el partido previo a la Copa hacía que no llegaran en el mejor de los contextos a la cita en Tarragona. Pero este Valencia Basket volvió a crecerse y aunque Ouviña tuvo que sufrir y disfrutar del título desde el banquillo por unas molestias musculares, acabó celebrando junto a sus compañeras (y también su hijo) el décimo título en la historia de club. Una vivencia compartida una vez más con Queralt, Leticia Romero y Raquel Carrera, en un 'Club de las 10' que podría acabar siendo de las 11 si logran sumar en unos meses la que sería su cuarta LF Endesa seguida.