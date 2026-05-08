Fecha y hora del quinto partido del playoff de Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena

Objetivo cumplido. El Valencia Basket ha logrado forzar un quinto partido en el playoff de la Euroliga tras imponerse de nuevo al Panathinaikos en el OAKA (86-89) y recuperar así el factor pista en los cuartos de final.

La Final Four se pone así a tiro de los taronja por primera vez en la historia y además con la posibilidad de lograr la clasificación en casa a pesar de que solo hay un precedente de remontada de un 0-2 en la historia de la competición, el que protagonizó el Real Madrid ante el Partizán de Belgrado en la temporada 2022-23.

La afición taronja, en el segundo partido del playoff entre el Valencia Basket y el Panathinaikos. / F. Calabuig

Los taronja tenían partido de Liga Endesa el próximo miércoles ante el Casademont Zaragoza a domicilio, pero ante la necesidad de buscar un hueco para el quinto encuentro, finalmente se aplazará el de Liga y los taronja se medirán al Panathinaikos ese mismo miércoles a partir de las 21:00.

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