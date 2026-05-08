EUROLIGA
Fecha y hora del quinto partido del playoff de Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena
Los taronja tienen a tiro la Final Four tras lograr la gesta de ganar dos partidos seguidos en Atenas
El duelo ante el Casademont Zaragoza en Liga Endesa a domicilio se tendrá que aplazar
Objetivo cumplido. El Valencia Basket ha logrado forzar un quinto partido en el playoff de la Euroliga tras imponerse de nuevo al Panathinaikos en el OAKA (86-89) y recuperar así el factor pista en los cuartos de final.
La Final Four se pone así a tiro de los taronja por primera vez en la historia y además con la posibilidad de lograr la clasificación en casa a pesar de que solo hay un precedente de remontada de un 0-2 en la historia de la competición, el que protagonizó el Real Madrid ante el Partizán de Belgrado en la temporada 2022-23.
Los taronja tenían partido de Liga Endesa el próximo miércoles ante el Casademont Zaragoza a domicilio, pero ante la necesidad de buscar un hueco para el quinto encuentro, finalmente se aplazará el de Liga y los taronja se medirán al Panathinaikos ese mismo miércoles a partir de las 21:00.
Partido previo ante el Baskonia
Antes, el Roig Arena acogerá otro partido de Liga Endesa este domingo al recibir al Baskonia, pero la cuenta atrás para el gran duelo del año ha empezado y el lleno en el pabellón está garantizado, en un partido que puede entrar en la historia del club. Quizá no quede más remedio que dar descanso a algunos jugadores este domingo.
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