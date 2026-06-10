LIGA ENDESA
Pedro Martínez: "He disfrutado viendo la mentalidad ganadora de los jugadores"
El técnico taronja destaca el carácter competitivo de su equipo para volver a llevarse una victoria sufrida
Destaca el partidazo de Ricky Rubio y admite estar preocupado por la lesión de Nate Reuvers
Pedro Martínez no podía estar más satisfecho del trabajo de sus jugadores en el primer partido de la semifinal (118-117) ante el Joventut y ya no solo por la victoria, sino por cómo llegó, con una nueva lección de carácter y competitividad cuando el partido estaba cuesta arriba.
Emociones
He vivivo un cúmulo de emociones, primero con preocupación por las cosas en algunos momentos, que no nos salían bien y hay un punto como entrenador de disfrute de ver acciones tan ganadoras de los dos equipos, aunque hablo del mío, cómo hemos conseguido forzar la prórroga con triples de Matt, de Pradilla, las acciones de Montero, Neal Sako metiendo canastas importantes cuando peor estábamos, disfrutando de ver esa mentalidad ganadora de nuestros jugadores, ese espíritu indómito de no darse por vencidos, nos pasó contra el Bilbao y ha pasado algo similar, esa mentalidad que no tiene nada que ver con la táctica, sino con la mentalidad ganadora de los jugadores y lo he disfrutado mucho. En el cara o cruz, si te sale cara te vas más contento, pero el partido podía haberlo ganado cualquiera, no digo que esté sorprendido de eso, sabía que iban a ser partidos igualados y me reafirmo, ellos juegan muy bien, tiran muy bien de tres, Ricky es fenomenal por lo que mete y lo que genera, por cómo hace mejores a sus compañeros, es muy determinante y hagas lo que hagas encuentra soluciones, los hace mejores con acciones tremendas.
El rival y su zona
Hemos metido 105 puntos en 40 minutos y nos han defendido en zona 25, nos incomoda porque te saca de ritmo y te obliga a hacer tiros diferentes pero hemos anotado, creo que hemos sufrido mucho defendiendo a Ricky ya Hunt pero no queda otra que sufrir, tienen muchísima calidad, generan muy rápido, de formas diferentes y lo que ha sido diferencial hoy ha sido su porcentaje de tiro de tres, que ha sido excepcional, un porcentaje brutal, pero nosotros también hemos metido. Ha sido un partido de muchísimo acierto, es probable que el siguiente no sea así, no tenemos que renunciar a tiros, nos da igualcómo nos defiendan, es nuestro juego y no hay que dejar de hacerlo.
Nate Reuvers
Estoy preocupado, me han dicho que tiene el tobillo hinchado y no tiene buena pinta, es un jugador importante pero nunca nos hemos quejado por las lesiones y no creo que sea el momento adecuado para hacerlo. Tenemos otros jugadores, pero esperemos que se recupere rápido. Hay que mirar para adelante, sin llorar ni buscar excusas, veo improbable que pueda jugar en 48 horas, sería casi un milagro. Nos ha demostrado que juega con lesiones y si no ha podido jugar es porque realmente no podía.
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