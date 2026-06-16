F. Calabuig

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Álvaro Cárdenas, en la previa de la final de Liga Endesa

Álvaro Cárdenas afronta al final de la Liga Endesa con la ilusión de poder luchar por un título y de hacerlo además en un contexto inimaginable para él hace apenas unos meses, cuando aún jugaba en el Peristeri. Eso sí, llegados a este puntos, espera ayudar a ganar la fina ante un Barça del que no se fía, pero con la confianza plena en sí mismo y en sus compañeros, de entre los que elogió el momento de forma de Jean Montero.