Fiesta por la Liga en el Roig Arena con mensaje de despedida

La lona de la Liga Endesa luce ya en lo alto del Roig Arena junto al resto de de títulos del club en un años histórico con doblete tanto masculino como femenino. Un colofón a la celebración de este jueves en el Roig Arena, donde miles de aficionados rindieron el mejor homenaje a un equipo de leyenda, en el que por desgracia algunos jugadores no van a seguir. Y entre ellos, quedó claro que uno será Jean Montero, tras las palabras que tuvo el dominicano hacia la afición.

Los primeros aplausos llegaban cinco minutos antes del inicio del acto. La entrada de Juan Roig en el pabellón era correspondida con el reconocimiento de la afición, que este año ha disfrutado además con un Roig Arena que ha podido celebrar cuatro títulos y en el que se han batido récords de asistencia, tanto en Liga Femenina como en Liga Endesa, donde se ha promediado un asistencia de 12.400 personas.

Tras dar ánimos y condolencias a las víctimas de los terremotos de Venezuela, el acto empezaba con un vídeo de las mejores acciones del cuarto partido de la final y las celebraciones en el Palau. Brancou Badio era el primero de los jugadores en entrar a pista y pasar por el enorme pasillo de aficionados que iba dese el túnel de vestuarios hasta el escenario. Kameron Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, López-Arostegui, Braxton Key, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson, Álvaro Cárdenas, Matt Costello, Isaac Nogués, Yankuba Sima, Jean Montero, Pedro Martínez con Juan Maroto, Xavi Albert, Adrian Kovacs, Paco Castillla y el resto de miembros del staff técnico y médico del primer equipo masculino.

"Braxton quédate, Braxton quédate... Monteroooooo, Monterooooo, Montero quédate, Montero quédate... o Isaaac Nogués, Isaaac Nogués" eran los primeros cánticos de los aficionados, pero la explosión de alegría llegó con la entrada de Josep Puerto a pista, con el trofeo de la Liga Endesa en alto primero y acercándolo después a los aficionados y a Juan Roig, acompañado de su hermano Fernando y demás familiares, además de la alcaldesa de València, María José Catalá.

El mecenas del club levantaba también la Liga entre los aplausos de los presentes.

Josep Puerto y Juan Roig con la copa de campeones en el Roig Arena / F. CALABUIG

Los jugadores toman la palabra

Álvaro Cárdenas, el último en llegar al primer, equipo, abría el turno de palabras. "Muchísimas gracias a todoso por la acogida desde que he llevado, he sido el último en subirme al barco, he llegado para lo bueno, ha sido un placer jugar para todos vosotros y muchísimas gracias".

Darius Thompson destaca que "el trabajo conjunto que se hace cada día es lo que hace especial a este equipo, sin importar las circunstancias".

Yankuba Sima señalaba que "siempre tenemos unos sueños como equipos, pero esto ha superado las expectativas, ha sido una temporada increíble desde el principio hasta el final, llevo poco tiempo peero ha sido inolvidable lo que hemos vivivo y estamos muy contentos de estar aquí".

Tras un segundo emotivo vídeo de la fina, le llegaba el turno a López-Arostegui. "Llevo cinco años muy bonitos y culminar con un título no es fácil, ha habido años mejores y perores, pero el año pasado se empezóa crear una indentidad y un estilo, todo el mundo está disfrutando, hemos llenado el Roig Arena, estoy muy feliz de formar parte de este equipo y ser parte de la historia del club".

Isaac Nogués, uno de los jugadores más queridos, se mostraba más que agradecido. "Estoy muy agradecido a todos, a mis compañeros, al staff, al club que ha confiado en mí, he sentido ánimos por parte de todos desde el principio aunque haya jugado menos. Lo llevaré conmigo toda la vida, lo agradeciré, no tengo más que decir. Gracias y suerte".

Neal Sako señaló que "ha sido un año muy especial, gracias a todos por el apoyo durante todo el año. A ver el próximo año cómo va". Y antes de irse, se comprometió a tocar al piano en una próxima ocasión el himno del Valencia Basket, 'La Promesa'.

F. Calabuig

Arturo Valls, el también actor Enrique Arce, el vocalista de la Fúmica, Àrtur, los cocineros Ricard Camarena y Quique Dacosta, los influencer 'Sepuls' felicitaban a los jugadores por el título con mensajes grabados.

De Larrea, protagonista también por su reciente elección en el Draft de lal NBA, destacaba primero que "el consejo que le doy a todos es disfrutar de todo lo que hacéis y después hay que trabajar en los sueños, que muchos se cumplen".

Llegaba el turno de Omari Moore, muy aplaudido por los aficionados a pie de pista. "Ha sido una temporada muy divertida por este grupo de jugadores y el staff, siempre me han transmitido confianza y se vio en la pista en el último partido".

Matt Costello vio cómo el Roig Arena coreaba su nombre antes de coger el micrófono. "La clave de este éxito es que todo el mundo está junto, todos nos apoyamos en los altibajos". Eso sí, antes de dar paso al siguiente turno, se lanzó a saltar y cantar el clásico 'Campeones, campeones...'.

Nate Reuvers explicaba también que "no hay un secreto para la mejora, hay que hacer lo que uno puede, dar lo mejor de sí mismo y seguir trabajando cada día".

Braxton Key escuchaba de nuevo el 'Braxton quédate, Braxton quédate' antes de tomar la palabra, dada la posibilidad de su marcha al Fenerbahçe. "He disfrutado cada segundo de esta temporada y he disfrutado mucho de este proyecto"

La anécdota de Juan Roig y una peluca

La celebración paraba un momento, mientras Juan Roig subía al escenario a contar una de las anécdotas de la final. "Lo que me pasó en el 98, hice una prmesa, que si ganábamos la Copa del rey me quitaría la peluca, un sobrino me decía que me la tengo que quitar, me ducharon, me quité la peluca y ya está. A Enrique le pasa lo mismo, me dijo que si ganábamos la Liga se la iba a quitar. "Me traje el pack y las tijeras y te dije, procede", le respondió Enrique. Una anécdota que llevó las sonrisas a la grada. Juan Roig concluyó destacando que "tenemos sangre taronja tenemos y a ver a quién le quitaremos la peluca cuando volvamos a ser campeones la próxima vez. A ver si nos apostamos con otro la peluca para el año que viene".

Badio y Taylor

Brancou Badio, definido por Sako como "el mejor defensa de Europa" tomaba la palabra. "Gracias a la afición por la energía que noa han dado, sin ellos no lo habríamos logrado. Ha sido una temporada emocionante y les damos las gracias a todos".

Kameron Taylor, recibido al grito de 'MVP, MVP', centraba la atención de los miles de aficionados presentes en el Roig Arena. "La familia siente esta química, todos venimos a trabajar, todos nos apoyamos y esa es la clave del éxito. Gracias por todo, Vuestro apoyo nos ayuda, este año es especial para mí".

Antes de que siguieran tomando el turno de palabra, hubo un momento de agradecimiento y aplausos al director deportivo Luis Arbalejo, artífice de la confección de la plantilla campeona. Alfonso Castilla y Paco Plaza, el utillero del club, tenían también unas palabras de agradecimiento a la afición después de media vida trabajando en el club.

La emoción de Pradilla

Uno de los capitanes, Jaime Pradilla, se dirigía también a la afición. "Gracias por este recibimiento, por estar en Barcelona y estar en cualquier parte a la que viajamos, estamos muy agradecidos y en especial a Juan y a la familia Roig, gracias por todo lo que hacéis, por esto, por poder permitirme jugar con todos estos compañeros, por estar orgulloso también del equipo femenino que tenemos, de la cantera que tenemos y gracias por todo lo que haces por toda la gente, por València y por España en general. A mis compañeros, gracias por este año, ha sido increíble, me llevaría a cualquiera de vacaciones, gracias por todo, os llevaré en mi corazón y lo más importante es agradeceros todo el apoyo siempre, habéis estado en las buenas y en las malas en los seis años que he estado aquí, desde elprimer día me habéis acogido como uno más y Amunt Valencia".

Jean Montero y su despedida

Uno de los más esperados, Jean Montero, era recibido al grito de 'MVP, MVP'. Antes incluso de hablar, volvió a escuchar a los miles de aficionados cantarle 'Montero, quédate, Montero, quédate...'. "Me han agarrado un poco desprevenido, pero mil gracias a todos por estos grandes momentos que hemos vivido, he dado lo que he tenido por el club, por todos ustedes, por el amor al deporte, al baloncesto, gracias al cuerpo técnico, a la gerencia, a ustedes siempre los tendré en cuenta, a mis compañeros también quiero darle las gracias, València siempre va a vivir en mi corazón y aunque los caminos se tengan que separar, en mi corazón siempre va a estar València, muchas gracias por todo". Un mensaje que, aunque esperado, levantó un sentido ¡ohhhh! en la grada.

San Emeterio, Jaume Ponsarnau, Pierre Oriola, Guillem Vives y Dubljevic se sumaban también a las felicitaciones, con emotivos mensajes que se pudieron ver por la pantalla gigante del videomarcador.

F. Calabuig

Palabras del capitán

Yo soñana con jugar en el Valencia, al final capitán y ACB, soñad, trabajar y si tenéis consistencias, ya no es que los suelos se cumplan, sino que van más allá.

Me ha impactado, ganar la ACB es increíble, pero la cantidad de gente que me ha psaro diciéndome muchas gracias, el tener esta capacidad de hacer feliz a la gente, que vengan aquí y se puedan olvidar de otros problemas, es con lo que me quedo. Os quiero dar las gracias a vosotros porque esto es de todo, habéis sido una parte importantísima en todo y también en llegar a la Final Four, gracias por todo.

Josep Puerto alza la copa de Campeón de Liga Endesa al Roig Arena / F. CALABUIG

En pie ante Pedro Martínez

Llegaba el turno de Pedro Martínez y la gente se ponía en pie. "Muchas gracias por este recibimiento, es muy emocionante para nosotros, veo muchas camisetas de 'Llarg serà el camí', fue un momento emotivo, hablaban en griego pero me parece que no decían Pedro, quédate. El gran Nino Bravo, cuando dijo lo de 'Llarg serà el camí' estaba pensando en esta temporada. hemos jugado 91 partidos oficiales dándole muchísima importancia a cada partido, los jugadores han hecho un trabajo increíble físico y mental, han sido muy profesionales, han sabido sufrir, han jugado en equipo, han tenido una química increíble, me señaláis a mí y lo agradezco pero he de hablar de mis ayudantes. Son increíbles, me han hecho mejor entrenador, han ayudado a los jugadores, tenemos un staff técnico fantástico, nada es por casualidad y se merecen un gran aplauso. Somos un gran club, con un gran pabellón, tenemos un mecenas que hace que esto sea posible, muchísima gente trabajando fuera y dentro de la pista, habrá cambios, unos jugadores se irán, pero lo importante es nuestra filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos".

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Despedida con nueva lona por la Liga

Para acabar, tocaba mostrar la nueva lona de campeones de la Liga Endesa, ya con las fechas de 2017 y 2025 inscritas en ella. Y todo en la cuarta vez que se actualizaba una lona este año ante el doblete masculino y el femenino. El himno del club, con las bufandas en alto, cerraba una fiesta histórica, la de una Liga Endesa que se ha disfrutado como nunca desde el primer partido hasta el del Palau, que cerraba una temporada histórica con 91 partidos.