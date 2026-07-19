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Semifinal del Mundial de baloncesto U17 entre España y Australia

España lo ha vuelto a hacer. Por cuarta vez en su historia, la selección llega a la final del Mundial U17 femenino y lo hace tras derrotar en semifinales a la potente Australia, en un partido que no se decidió hasta el final y que cayó del lado español por 51-58. Una victoria que le llevará a medirse en la lucha por el oro a la gran favorita, una selección de Estados Unidos que se impuso con rotundidad a Canadá en la otra semifinal con un contundente 86-60.

Una final que se disputará este domingo a partir de las 20:15, apenas 45 minutos antes que la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, y que contará con la presencia de cuatro jugadoras del Valencia Basket: Isa Hernández, Amelia Alonso, Sarai Teijeira y Sandra Dávila. Más información