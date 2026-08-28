Partidazo de Reuvers y buenos números de Gueye, Valtonen y Ballo con sus selecciones

La primera jornada de las Ventanas FIBA de agosto se disputó en la noche del jueves y lo hizo con amplia representación de jugadores del Valencia Basket, ya que jugaron con sus respectivas selecciones Nate Reuvers, Mo Gueye, Elias Valtonen, Oumar Ballo y Gonzalo Corbalán.

Solo Reuvers y Corbalán pudieron disfrutar de una victoria, aunque con protagonismo muy diferente en ambos, ya que mientras el internacional húngaro fue clave en el triunfo ante Estonia por 85-67 con 18 puntos, 8 rebotes, 1 asistencia y 14 de valoración, el ex del Burgos apenas estuvo 4:25 minutos en pista, en los que pese a ano anotar, pudo captturar tres rebotes.

Mo Gueye, a la derecha, en su primer partido con la selección absoluta de Senegal. / FIBA

Gueye, Valtonen y Ballo

A pesar de la derrota de Senegal ante Egipto por 76-67, Gueye dejó buenos números en su estreno con la selección absoluta de su país al sumar 12 puntos, 4 revotes, 2 tapones y 13 de valoración.

También estuvo a buen nivel Elias Valtonen con Finlandia, con 8 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 13 de valoración a pesar de la derrota ante Suecia (81-86) y de no haber podido acabar el partido al ver cinco faltas.

Elias Valtonen, tras Markkanen en el partido de Finlandia contra Suecia. / FIBA

Otro de los fichajes taronja de esta temporada, un Oumar Ballo que está cedido al Galatasaray, brilló en la derrota de Mali contra Costa de Marfil, sumando 9 puntos, 9 rebotes (4 de ellos ofensivos), 1 asistencia, 1 tapón y 12 de valoración.

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Turneo para Saint-Supéry y Cárdenas

La representación taronja en las ventanas de selecciones se completará este viernes en Zaragoza, con el partido que medirá a España con Portugal y en el que estarán Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry. Ambos están en la lista de 12 jugadores que dio ayer el seleccionador Chus Mateo, de la que se cayeron dos de los convocados.