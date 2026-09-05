Sábado de playa para la plantilla del Valencia Basket

El Valencia Basket sigue acumulando trabajo de pretemporada y aunque sigue sin poder contar con las internacionales que está disputando el Mundial, Javier Torralba está incidiendo en unir al grupo dentro y fuera de la pista, también con las jugadoras del filial que están ayudando en la pretemporada.

Y nada mejor para ello que una sesión de trabajo atípica, lejos del Roig Arena y con actividades acuáticas en la playa antes de un almuerzo con todo el grupo. Entre la Malvarrosa y la Patacona, las jugadoras y el staff técnico al completo disfrutaron de una mañana pasada por agua, en kayak y tablas de paddle surf, entre risas y bromas.

Las jugadoras, en el Restaurante La Jirafa de la playa de la Patacona. / VBC

Entre ellas estaba ya María Araújo, quien se quedó fuera del Mundial en el último corte de Miguel Méndez y se ha unido ya a la pretemporada taronja. Con ella solo había otras cuatro jugadoras del primer equipo, Leticia Romero, Kendra Chery, Alisia Jenkins y Kamila Borkowska, mientras que la gran mayoría eran las jóvenes del equipo de LF Challenge, al margen del staff técnico al completo.

Y tras una mañana playera, no podía faltar el almuerzo, que disfrutaron en La Jirafa, uno de los restaurantes situado frente al mar, en la playa de la Patacona.

La mañana playera acabó en un almuerzo de todo el grupo. / VBC

Primeros partidos

Tras casi dos semanas de pretemporada, las taronja afrontan una semana en la que disputarán su primer amistoso. Será el sábado 12 de septiembre frente al Movistar Estudiantes en València, mientras que cinco días después, el 17 de septiembre, visitará al Azul Marino Mallorca Palma.

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La primera cita oficial llegará el 26 de septiembre, cuando el vigente campeón de Liga se mida al Casademont Zaragoza en las semifinales de la Supercopa LF Endesa, que se disputará en Torrejón de Ardoz.