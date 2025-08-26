El Getafe aterrizará Mestalla con un seis de seis y el 'pichichi' de la Liga

Cuando el 1 de julio el Valencia CF conoció el calendario que le esperaba en esta temporada 2025/26, buena parte de los aficionados veían un inicio complicado en que la visita del Getafe parecía un respiro entre los desplazamientos a Pamplona y Barcelona. Ahora, sin embargo, el pensamiento de la mayoría ha cambiado. El Getafe aterrizará en un par de días en València como uno de los únicos cinco equipos que han logrado el pleno en las dos primeras jornadas. Y los otros cuatro no son cualquiera, son el Villarreal CF de Marcelino, el Barcelona, campeón vigente, el Real Madrid y el Athletic Club de Ernesto Valverde. Casi nada.

En Getafe, entre los nombres propios del sorprendente inicio... Andrián Liso, Arambarri, Luis Milla y Christantus Uche, sobresale el del entrenador, el también ex del Valencia José Bordalás, al que Santi Cañizares bautizó de forma desenfadada en 'El Partidazo' de Cope como el "puto amo". La leyenda del club en la portería en el tránsito de siglo ha alertado al valencianismo de lo que se avecina para el partido del viernes (Mestalla, 21:30 horas).

"La gente llama 'papá' a Bordalás, pero yo le llamo el 'puto amo'. Nadie imagina otro con el que el Getafe llevase un seis de seis en el arranque. Ha utilizado a 12 jugadores en las dos jornadas que llevamos". Además, Cañete recuerda en su análisis que, "con Bordalás, el Valencia no es que solo llegase a la final de Copa, sino que competía cómodamente, algo que echa de menos".

Con limitaciones económicas, obligado a la venta de su mejor jugador, Uche, a la Premier League, el Getafe atraviesa serios problemas en los límites del FPF. Sin vender al nigeriano tiene imposible inscribir refuerzos. En estas condiciones, el equipo madrileño se plantó en la primera jornada en Vigo sin que nadie le tuviera en cuenta. Allí, en una exhibición de Uche, que dio la asistencia del primero a Adrián Liso y anotó el segundo, se impuso a un Celta con aspiraciones europeas y a todos los pronósticos.

Trece fueron los jugadores profesionales disponibles en Balaídos, dos menos que este lunes en el Sánchez Pizjuán. Por ejemplo, en Sevilla recuperó al '9' Borja Mayoral, si bien, no necesitó darle entrada al partido. Aun así, el entrenador ha recurrido solo a una docena de jugadores en ambas 'gestas'. En Sevilla, igual que en Vigo, se valió de los once titulares e hizo un único cambio. Esta vez, la entrada al campo en el minuto 95 de Ismael Bekhoucha por Luis Milla.

Liso arranca la Liga al ritmo de Mbappé

El resultado fue el mismo. El Getafe repitió éxito. Tres nuevos puntos gracias a un doblete del joven de 20 años Adrián Liso. El extremo zurdo, cedido por el Zaragoza, se ha erigido en los primeros 180 minutos de la Liga como su gran revelación. Con tres goles, el maño es el 'pichichi' de la competición junto a Kylian Mbappé (Real Madrid) y Tajo Buchanan (Villarreal).

El próximo viernes, el Valencia CF tratará de iniciar su vuelo en esta Liga e ir remontando el camino perdido en los dos primeros duelos de la competición. Eso sí, el partido a priori será bastante menos sencillo de lo esperado hace tan solo un par de semanas. Así que si de aquí al viernes se confirma la venta de Uche al Wolves los de Mestalla respirarían más tranquilos en la visita del equipo revelación.

Uche es el motor ofensivo y el corazón del Getafe al lado de Mauro Arambarri, pivote uruguayo tantas veces relacionado con los de Mestalla. Tanto es así que, sin pelos en la lengua, Bordalás dijo tras el choque en el Pizjuán: "Estoy totalmente en contra de que se vaya Uche".

Uche combina físico y técnica en la zona de la mediapunta / Laliga

En lo físico, el conjunto de Carlos Corberán contará con una ventaja a tener en consideración. Mientras jugará en casa y lo hará tras haber disputado la jornada 2 en El Sadar el pasado sábado, los madrileños encadenarán el tercer desplazamiento del curso con pocos días de descanso, ya que enlazarán el duelo del lunes en Sevilla con el del viernes en València.