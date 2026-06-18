VCF Media

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO VCF | Así es la nueva camiseta del Valencia CF 26/27

El Valencia CF y Puma han desvelado la nueva primera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta cargada de simbolismo con la que el club quiere rendir tributo a su historia, a sus raíces y a una campaña muy especial. El Valencia opta por un modelo clásico para su última temporada en el legendario estadio de Mestalla. La camiseta une el tradicional blanco con el fundacional rojo Torino.