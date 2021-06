Otro momento de tensión en Sálvame entre Kiko Matamoros y Jorge Javier Vázquez. Es el enésimo encontronazo en las últimas semanas entre el presentador y el colaborador, ya que en esta ocasión todo empezó por qué Jorge Javier Vázquez decidió que Matamoros no podía hablar sobre Supervivientes.

"Por exceso o por defecto tampoco puedes hablar de 'Supervivientes'. Perdiste toda la credibilidad al cargarte de manera sistemática a Rocío Carrasco y ahora la pierdes a alabar sistemáticamente a Olga Moreno", le espetó Jorge Javier.

Matamoros, algo cansado de ese tipo de actuaciones del presentador y de Carlota Corredera desde que arrancó el documental sobre Rocío Carrasco le contestó: "Qué lectura torticera. No he hecho un comentario contrario a Rocío Carrasco en los últimos tres meses. Ni uno".

"La madre que me parió. La madre que me parió que está en Badalona. Y ahora ten lo melones de decir que no has defendido nunca a Antonio David", le recriminó un Jorge Javier cada vez más alterado.

"Estás, últimamente, cogiendo un sesgo autocrático que no me gusta", concluyó un Kiko Matamoros que ha recibido críticas por dar su opinión tanto de Carlota Corredera, como de Jorge Javier Vázquez cada vez que se ha inclinado por defender a su amigo Antonio David por el documental de Rocío Carrasco.