Pablo Motos lleva casi quince años presentando 'El Hormiguero' e invitando a protagonistas de prestigio a los que la gente siente admiración independientemente de sus características. El presentador se encargó, en el programa El Sentido de la Birra de Ricardo Moya, de descifrar su relación con todos ellos, reconociendo que no tiene por qué tener afinidad con el invitado. "Lo único que quiero es que la gente sepa quién es la persona que tengo enfrente y qué quiere", dijo el valenciano.

En una entrevista distendida, fue cuestionado por su tendencia política, precisamente, por lo que deslizó con anterioridad en torno a sus protagonistas. Por si tenía inclinación a la hora de llamar a invitados. Sin embargo, no quiso mojarse y reconoció que es "bastante huérfano políticamente". "Me gustaría tener pasión por alguien y que me gustara de verdad para ir ilusionado a votar. "Las dos elecciones que he cubierto no he ido a votar porque no quiero entrevistar a alguien y luego votar a alguien", se sinceró.