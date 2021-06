Última hora sobre la medida que eximirá del uso de mascarillas en exteriores que entrará en vigor el próximo día 26. La ministra Carolina Darias ha informado este miércoles a las CC.AA. de cómo será esa regla sobre loscubre bocas.

Así pues se permitirá que los ciudadanos no utilicen la mascarillas en exterior siempre que haya una distancia interpersonal de seguridad de 1’5 metros con personas no convivientes, pero habrá obligación de llevarla si esta distancia no se puede respetar.

Esta norma más flexible también indica según el texto al que ha accedido El País que: “Cuando las personas se encuentren fuera de su domicilio, deberán disponer en todo momento de una mascarilla para uso personal por si así fuera requerido o en previsión de aglomeraciones o necesidad sobrevenida en espacios interiores o en transporte público”