Carlos Sobera se vio aludido por un comentario desafortunado de Rocío Flores en la última gala de 'Supervivientes'. La hija de Antonio Flores deslizó que la organización del programa dejaba que desear tras la no inclusión de las raciones de comida que le correspondían a los participantes eliminados.

"No lo veo para tanto, es la organización del concurso quien determina las raciones de comida. Cuando se van de un sitio para otro las cosas se quedan allí. En cada sitio tienes tu comida correspondiente que te pone la organización", dijo la exparticipante del reality, discrepando por la supervivencia en el programa.

El presentador, ante el comentario de Rocío Flores, cortó su testimonio con tintes de molestia. "¿Que te pone la organización? No, la organización no hace nada. Cuando tú llegas a una isla lo que hay es lo que hay", señaló, recordando inmediatamente después que solo aportan los víveres básicos para no poner en riesgo la salud de los participantes.

"Pero lo básico de cada isla lo pone la organización, ¿no?", replicó la joven, haciendo ya que Sobera estallase. "Es que parece que hay allí un supermercado", finalizó el presentador.