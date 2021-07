Estela Grande no tuvo un final feliz con Diego Matamoros, joven con el que mantuvo una tormentosa y complicada relación, pero el tiempo lo cura todo, y la joven ya puede decir que se encuentra completamente recuperada al haber oficializado a su nueva pareja. Como todos los medios llevan apuntando desde hace semanas, Estela es la nueva novia de Juan Iglesias, jugador del Getafe.

Ha sido la propia Estela quien ha confirmado la noticia a través de su canal de Mtmad, plataforma online de Mediaset, explicando que Juan es la persona que "me apoya y me ayuda a la perfección. Estoy segura de mí misma, pero con él, que no sabéis cómo me apoya. Es alguien increíble. Si tengo un trabajo me ayuda a hacerlo mil veces mejor; me ayuda a ser mejor, me impulsa, me da fuerzas, alas... Es increíble y me siento muy bien. Desbordo felicidad porque me complementa al 100%".

Así es Estela Grande