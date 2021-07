2021 ha estado repleto de rumores sobre la posible ruptura entre Pablo Iglesias e Irene Montero, una de las parejas de moda dentro del mundo de la política, pero ni él ni ella lo han hecho nunca oficial. Ninguno creía que su vida privada fuese a importar tanto, y por ello querían mantenerla al margen de los programas de actualidad, pero de poco les ha bastado este silencio, ya que El Cierre Digital ha podido confirmar que la separación entre ambos es oficial.

En marzo ya adelantamos que Pablo Iglesias pudo abandonar ese mismo mes el hogar familiar, y ahora es cuando sabemos que realmente fue así: el ex líder de Unidas Podemos y la ministra de Igualdad han separado sus caminos tras cinco años de relación. La pareja pasó por un importante bache que se agudizó meses antes de que él abandonase el mundo de la política, por lo que creyeron que lo mejor era terminar. La vivienda en la que residían, la famosa mansión de Galapagar, ha sido vendida por 660.000 euros, 45.000 euros más de lo que les costó en 2018. Y ahora ella vive con sus tres hijos, Leo, Manuel y Aitana, en una ubicación diferente y alejada del foco mediático. Lo mismo le ha ocurrido a Pablo Iglesias, quien habría querido construirse una vivienda en La Berzosa, distanciándose de las cámaras lo máximo posible.

El motivo de la separación de Iglesias y Montero

Esta sorprendente noticia de la ruptura de Iglesias y de la Ministra Montero ha cogido a todo el mundo por sorpresa, aunque al parecer el político llevaría meses viviendo fuera del hogar familiar. Esa venta del chalet de Galapagar indica la ruptura de la pareja, una de las relaciones de moda desde que ambos accedieran al Gobierno de España

¿Qué dicen Pablo Iglesias e Irene Montero?

Onda Cero por ejemplo asegura según el entorno de ambos que no ha habido ruptura. De hecho han sido tajantes en esta afirmación e incluso Vanitatis argumenta que Irene Montero ha llevado la alianza en actos en los que ha participado recientemente. No obstante no harán ninguna declaración al respecto.