Semana movida en Sálvame. Tanto que Mediaset ha enfrentado a Rafa Mora y a Anabel Pantoja y ha querido saber quién es el colaborador más odiado del programa. Y lo han conseguido. Anabel Pantoja es la menos querida. "Como su tía", decían algunos de los espectadores que pedían su expulsión. La de Anabel Pantoja ganó por un 51 por ciento de los votos.

Lo cierto es que la joven no parece estar pasando un buen momento. No en vano hace días faltó al programa porque dijo que estaba ocupada y en realidad estaba comiendo con amigos, algo que no sentó bien a la dirección de Sálvame.

Jorge Javier Vázquez es, sin lugar a dudas, uno de los presentadores más conocidos de la televisión en España. No en vano, presenta los formatos con más audiencia de la pequeña pantalla. Se hizo conocido al lado de Ana Rosa Quintana pero ahora pilota Sálvame o Supervivientes, entre otros. Ha cogido tanto peso en la cadena que hasta se atreve a vetar. O más bien a contestar a vetos.