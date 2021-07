Llega el tiempo de vacaciones y de desconexión. Los futbolistas ya están culminando las suyas, pero en otras parcelas relacionadas con el deporte dan el pistoletazo de salida. Por ejemplo, los tertulianos de Tiempo de Juego finiquitaron la temporada este domingo tras acabar la EURO y estarán unos días de desconexión.

Entre ellos están Albelda y Cañizares, que aunque tienen entre manos otros proyectos profesionales, son habituales y ahora podrán descansar un poco más al no tener que conectase a los directos a la medianoche.

Pues bien, David Albelda no tardó mucho en compartir una foto en bañador en su chalet. Y no esperes que fuera en la piscina... no. ¡Encima de un tractor! "Estoy preparado para una carrera de tractores, Cañizares. Ya me dices día", escribía el exvalencianista a su compañero de radio y de equipo en Mestalla Cañizares.

⁦@santicanizares⁩ estoy preparado para una carrera de tractores!!! Ya me dices dia pic.twitter.com/rO2S8pMc57 — david (@dalbelda) July 12, 2021

La broma se explica por la afición del exportero por la vida rural. Sin ir más lejos, Cañizares tiene un canal de YouTube en el que va contando su día a día en una finca en la que tiene animales y él mismo los cuida. Por eso es afín a los tractores y sabe muy bien de qué van... ¿Ganaría Albelda o ganaría Cañizares?