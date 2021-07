Una faringitis aguda, curada de manera incorrecta, ha sido lo que ha provocado que Anabel Pantoja haya puesto en vilo a sus seguidores. Ha sido la propia protagonista la que ha confirmado el diagnóstico a través de sus redes sociales, tranquilizando así a sus fans que le han escrito para preocuparse por ella.

El pasado jueves compartió una foto en redes sociales en el hospital, donde le diagnosticaron una faringitis aguda. Días más tarde tuvo que volver al hospital porque su estado de salud no había mejorado.

"No tengo fiebre, pero he vomitado. No he podido parar de toser, escalofríos, sudores... Me encuentro fatal. Pensaba que iba a ir a mejor, pero el viento de aquí y la emoción... Ayer terminé mi tratamiento de antibiótico, confié en mi salud y la emoción de volver, y ahora me encuentro peor. Irresponsable", transmitía Anabel a sus seguidores de Instagram.

Lo cierto es que Anabel Pantoja tuvo que pasarlo mal hasta saber que padecía faringitis, y es que los síntomas que ella mismo se ha encargado de detallar se relacionan también con la Covid-19, y es probable que haya tenido que esperar el resultado de una prueba diagnóstica para saber lo que le ocurría.