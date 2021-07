Esto... ¿Qué ha pasado? Sencillo. El Chiringuito de Jugones ha vuelto a ser tendencia por el vínculo que une al programa televisivo de Josep Pedrerol con Florentino Pérez.

La estrecha relación entre el presidente del Real Madrid y el periodista quedó bien clara cuando, hace unos meses, Florentino confirmó en directo y en exclusiva en el programa de Mega las intenciones de crear la Superliga.

Posteriormente se quedaría solo y el proyecto se iría a pique... Pero la entrevista en la que ya se dejó caer que Sergio Ramos no seguiría (como así ha terminado siendo) quedó guardada para la historia. Y Florentino... como suelen decir en el programa, ¡RETRATADO! por el triste desenlace de la nueva competición, disuelta pocas horas después de su creación.

¿Dónde está la nueva polémica? En el escaso eco (o nulo) que se ha hecho el programa estos días de los audios filtrados de Florentino Pérez. El Confidencial sacó a relucir distintas conversaciones en las que el directivo y constructor criticaba a distintas personalidades del mundo del fútbol o incluso a jugadores o técnicos que vistieron la camiseta o entrenaron en el Real Madrid: Raúl, Casillas, Sara Carbonero (quien fuera su mujer), Coentrao, Cristiano, Mourinho, Vicente del Bosque... Florentino tenía para todos.

El Chiringuito no entra a valorar los audios de Florentino Pérez

Desde el minuto cero se guardó silencio TOTAL desde el programa. Y claro... la audiencia se dio cuenta. ¿Favoritismo? ¿Trato de favor? ¿Qué pudo ser lo que estaba pasando para que en el programa con más audiencia por la noche en la parrilla deportiva en televisión no se comentara el desliz de las declaraciones del mandatario?

Pedrerol, desde sus vacaciones, también guardó silencio. Hasta que Sandra Diaz, encargada de leer los tweets y la interacción del público, tuvo que explicarlo todo. "Hay una serie de mensajes sobre un tema concreto del cuál no vamos a hablar y que la gente sepa que los estamos viendo, nos están llegando, pero no vamos a hablar porque en 'El chiringuito' no se va a emitir ninguna conversación que forma parte del ámbito privado", dijo la presentadora.