No se podía saber. ¿Tom Brusse infiel a una novia? Nooooo. Dejando de lado lo que media España vio en 'la Isla de las Tentaciones', ahora se ha podido confirmar que después volvió a ocurrir un hecho similar. Así lo ha confesado el propio marroquí tras derrumbarse en Supervivientes 2021.

Aunque Sandra Pica le dejó en una visita de muy mal gusto a la isla y todos los rumores apuntaban a que ésta ya le había sido infiel con algunos chicos, lo cierto es que no era de extrañar que fuera cuestión de 'karma'.

"He traicionado a Sandra también, cuando ella me daba todo. Es que no entiendo lo que pasa en mi cabeza. Cuando una persona te da todo, en vez de estar bien y darle tu amor, yo no, voy a mi bola y eso no me lo puedo quitar de la cabeza. Le traicioné con Melyssa al volver de la isla y hace poco le fui infiel", dijo entre lágrimas Tom, dejando enmudecidos a Lara Álvarez y al resto de sus compañeros.

🎥 Tom Brusse se rompe al confesar que ha sido infiel a Sandra Pica: "Una vez fue con Melyssa y otra hace poco"#TierraDeNadie14 https://t.co/BowrmVJdVJ — Supervivientes (@Supervivientes) 14 de julio de 2021

Pero su relato no terminó aquí y explicó cómo era su situación familiar, mucho más complicada de lo que él nunca había admitido: "cuando pierdes a tu madre y no has estado al 100% con ella... No paro de culparme por todo. He hecho cosas tan feas... No me siento orgulloso, no he sido un buen hijo. A veces pienso, pero no con el corazón, soy demasiado egoísta y pienso mucho en mí. Aquí me he dado cuenta de que tengo que pensar con el corazón. Lo tengo todo, pero no corazón". Unas palabras conmovedoras que nos presentan a un Tom muy diferente al que conocimos en La isla de las tentaciones.