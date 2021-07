Ya no hay quien los frene. Los 'trols' de El Chiringuito están que arden. ¿El motivo? Que el programa de Josep Pedrerol no ha sido capaz de hablar ni un solo minuto de los famosos audios de Florentino Pérez.

Sí, aquellos audios en los que el presidente del equipo blanco (sí, ese que tiene una estrechísima relación con el programa y que fue a conceder la exclusiva de la Superliga en directo) ponía a caldo a distintas personalidades del Real Madrid y del mundo del fútbol.

Pues bien, hace unos días fueron muchos los que ya recriminaban al espacio televisivo que no se hablara al respecto.

Los famosos audios de Florentino Pérez y la versión de El Chiringuito

El Confidencial sacó a relucir distintas conversaciones en las que el directivo y constructor criticaba a distintas personalidades del mundo del fútbol o incluso a jugadores o técnicos que vistieron la camiseta o entrenaron en el Real Madrid: Raúl, Casillas, Sara Carbonero (quien fuera su mujer), Coentrao, Cristiano, Mourinho, Vicente del Bosque... Florentino tenía para todos.

El Chiringuito no entró a valorar los audios de Florentino Pérez

Desde el minuto cero se guardó silencio TOTAL desde el programa. Y claro... la audiencia se dio cuenta. ¿Favoritismo? ¿Trato de favor? ¿Qué pudo ser lo que estaba pasando para que en el programa con más audiencia por la noche en la parrilla deportiva en televisión no se comentara el desliz de las declaraciones del mandatario?

Pedrerol, desde sus vacaciones, también guardó silencio. Hasta que Sandra Diaz, encargada de leer los tweets y la interacción del público, tuvo que explicarlo todo. "Hay una serie de mensajes sobre un tema concreto del cuál no vamos a hablar y que la gente sepa que los estamos viendo, nos están llegando, pero no vamos a hablar porque en 'El chiringuito' no se va a emitir ninguna conversación que forma parte del ámbito privado", dijo la presentadora.

En serio el chiringuito dice esto sobre los audios de Florentino donde ellos fueron los primeros en hacer un programa especial con el contrato de Messi del cual siguen hablando hoy en dia, increíble. pic.twitter.com/Z67GB8PWcB — Eon (@Lucaasuyy) July 14, 2021

Nuevo boicot al programa: criticas a El Chiringuito en redes sociales

El programa, que sigue el minuto a minuto del mercado de fichajes y de la pretemporada de los equipos de LaLiga en su cuenta de Twitter puso una foto en la que destacaba la victoria del Granada en el primer test de Robert Moreno ante el Bournemouth. Ahora bien, los comentarios de la publicación comenzaron a ser abusivos y con la misma palabra: #audios #audios #audios...

🔴⚪️ Amistoso | El GRANADA se estrena con VICTORIA (2-1) frente al BOURNEMOUTH



📺¡No te pierdas a las 12 de la noche @elchiringuitotv en MEGA! pic.twitter.com/NtDG9JNER8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 19 de julio de 2021

Los 'trols' aparecieron para exigir al programa un cambio. Evidentemente, el descontento es más que evidente.