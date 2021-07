Fórmula Abierta, aquel grupo musical que surgió de la primera edición de Operación Triunfo, anunció hace varios días el estreno de su nueva canción: Contigo me quedo. El tema, con tintes de amor, es un homenaje a la figura de Álex Casademunt, compañero de edición y también miembro del grupo, fallecido el pasado mes de marzo a causa de un accidente de tráfico.

Desde entonces se han ido sucediendo los mensajes de apoyo y en recuerdo de Álex, pero a parte de los seguidores del grupo Fórmula Abierta no les habría sentado bien el lanzamiento del single y han llegado críticas de los fans.

Geno Machado y la canción homenaje a Álex Casademut

El asunto se puso tan feo que hasta la propia Geno Machado, cantante en el grupo, tuvo que contestar a ciertos 'fans' sobre sus ideas. "Siento que me estoy muriendo, cómo el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos", dice el fragmento de letra con el que los actuales miembros de Fórmula Abierta, Geno y Javián, han presentado Contigo me quedo.

La canción fue creada hace años con Álex, pero hasta el día de hoy no había visto la luz. "Considero que ver a malas una letra de amor con millones de metáforas es sacar las cosas de su sitio. En fin, una pena que penséis así. A Álex le gustaba mucho este tema y por eso no quisimos dejarlo en un cajón. Lástima que lo veáis mal", escribía la cantante.

"Me parece muy fuerte que se ofenda la gente que nunca fue fan de Álex y que nosotros tanto Javián, discográfica, su familia, repito, su familia y yo no vemos nada malo en una letra de una canción de amor con todas sus metáforas. Caso cerrado".

Los motivos por los que se aplaza el concierto homenaje a Álex Casademunt

Los participantes de la primera edición de Operación Triunfo decidieron reunirse para homenajear la figura de Álex. Artistas como Chenoa, Bustamante, Rosa o Bisbal, entre otros, iban a estar en el concierto del WiZink, previsto para el 24 de julio. Pero el evento tendrá que esperar por culpa de la quinta ola de COVID y se ha pospuesto para el 24 de septiembre.