Mucho ha llovido desde que se produjera la misteriosa desaparición de Ylenia Carrisi. Concretamente 27 años. Prácticamente desde el primer día, la prensa amarillista puso el foco sobre la hija de Al Bano y Romina Power. Unos querían encontrar respuestas, otros a la propia Ylenia y otros tantos sólo buscaban crear morbo sobre lo sucedido. Hay que remontarse hasta 1994, a unas Navidades en Estados Unidos. Entonces, el dolor de sus padres fue enorme, apaciguándose poco a poco. Tanto entonces como ahora, la polémica reacción (haga lo que haga) de Al Bano a la aparición de su presunta hija Ylenia Carrisi, vuelve a ser de 'interés'.

Y apareció Lydia Lozano. La periodista rosa, colaboradora habitual de 'Sálvame', aseguró tener pruebas que demostraban que la hija de Al Bano estaba viva, algo que le costó alguna que otra denuncia y paso por los juzgados. Pues bien, ahora es la prensa italiana la que se hace eco de un nuevo rumor que volvería a abrir el caso de Ylenia. Según estos medios, existe un expediente secreto en el que se recoge que Ylenia está viva y se encuentra en el sótano de un edificio de la ciudad estadounidense de Nueva Orleans, en un estado de salud deplorable por culpa de las drogas y malviviendo con un grupo de sintecho.

La prensa rosa, cómo no, puso esta información en conocimieto de Al Bano, que una vez más tuvo que afrontar el dolor por el recuerdo de su hija desaparecida. "Es gente que quiere especular con la muerte de mi hija, que la dejen descansar de una vez por todas. Hay demasiadas Lydia Lozano por el mundo. Es inhumano", aseguró al citado medio y aclarando, otra vez, que no hay ninguna novedad al respecto.

Tras ese titular en el que se menosprecia a la periodista, 'Sálvame', cómo no, trató el tema en cuestión. Lydia Lozano reconoció que no sabe nada al respecto y no quiso implicarse más en un tema que le ha hecho mucho daño tanto en el ámbito personal como profesional: "Yo dije que no volvería a hablar del tema. Ya hace dos años se me puso en mitad del plató con la noticia de que estaba en un convento en California. Llamad a los periodistas que han publicado la noticia. No tengo nada que decir y Dios me libre", sentenció una de las caras más reconocidas de la prensa rosa en España.