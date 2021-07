📢🏛️ "Hem demanat autorització per a poder implantar les mesures fins al 16 d'agost



🗓️ Volem tindre 3 setmanes per comprovar l’efectivitat d’este nou marc.



📌 Ara, per tant, esperarem al pronunciament del @TSJCV" @ximopuig pic.twitter.com/2jiWw6Wtrk