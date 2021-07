Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, ha conseguido llegar a la gran final de Supervivientes, tras vencer a Tom Brusse en un durísimo duelo que llevó al límite a los concursantes y que terminó con el ex de Melyssa fuera del programa.

La andaluza, estará en la final junto a Lola, Melyssa Pinto y Gianmarco son los únicos finalistas, por ahora. Y Antonio David, el ex de Rocío Carrasco, afrontó la final en soledad y sin poder estar en el plató de Telecinco por el veto presentado contra su figura.

Los vetos de Telecinco en la final de Supervivientes 2021

Olga Moreno no contará con la compañía de su marido, ya que está vetado por Telecinco desde que fue despedido de su trabajo como colaborador de Sálvame al publicarse el primer capítulo de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en la que su exmujer deslizaba que fue víctima de malos tratos por su parte.

Ni Antonio David Flores ni Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, vivirán en directo el duelo definitivo de la final de Supervivientes 2021

El despido del ex Guardia Civil supuso un gran revuelo en los tribunales entre Antonio David y La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame, del grupo Mediaset.

De esta forma, el excolaborador se vio las caras ante los letrados con algunos antiguos compañeros como David Valldeperas, Gema López y Carlota Corredera.

Mientras, Olga Moreno iba haciendo camino en la paradisiaca isla donde se grababa Supervivientes 2021. La concursante se exprimió desde el primer día y fue al límite, dejando clara su intención por ganar desde el principio de la edición.

El 'tongo' de Supervivientes 2021 con Olga Moreno

Ahora bien, se especula con 'tongo' en la final. Muchos de los fieles seguidores del programa no entienden cómo Olga Moreno ha podido llegar a la final y destacan el trato a favor de la productora con la mujer de Antonio David desde el primer día.

En determinadas pruebas, además, fue grabada haciendo trampas o incumpliendo las normas, por no hablar de los episodios de 'gula' en los que llegó a vender a sus propios 'amigos' con el ansia de seguir comiendo más, dejando al resto sin su parte.

¿Nadie en el programa de Supervivientes se da cuenta que la impresentable de Olga Moreno no deja de hacer trampas? Dejad el puto favoritismo y nominarla. — CRIS DE LA CARRASCO✨ (@loverocioc) June 9, 2021

Carlota Corredera es una de las colaboradoras que más habla sobre Antonio David desde que salió la docuserie de Rocío Carrasco. La presentadora se ha mojado en ‘Sálvame’ criticando el bombo que se le ha estado dando a Olga desde el inicio del programa.

También Jorge Javier, ha sido uno de los más observados y criticados en redes. Muchos espectadores apuntaban que la expulsión de Olga Moreno no se produciría porque el presentador estaba presente en el plató.

Teorías de conspiración y tongo en la final de Supervivientes 2021

Además, el veto de Rocío Flores perjudicaría a la concursante por no reencontrarse con “su segunda hija”, como ha afirmado la partícipe en varias ocasiones.

No obstante, el comunicador quiso aclarar que no acudiría a la final por tener que asistir a un teatro en Barcelona: "No demos pábulo a las teorías ‘conspiranóicas’ de que me ha vetado. No. Yo tengo teatro en Barcelona"