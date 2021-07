La final de Supervivientes 2021 soñada por la mayoría de la audiencia de Telecinco llegó antes de lo previsto: Olga Moreno contra Melyssa. Gianmarco ganó a Melyssa en la prueba de apnea y eso provocó un cara a cara entre Olga Moreno y la concursante catalana por un puesto en la final a dos.

Eran las dos concursantes, a priori, con más apoyo por parte de la audiencia y eso provocó ciertos de comentarios en redes sociales a favor de una y otra. Eso sí, las redes parecían dejar claro que el apoyo mayoritario era para la que fuera protagonista de la Isla de las Tentaciones con Tom Bruse, con el que ha compartido edición en Supervivientes.

Olga Moreno gana Supervivientes 2021 y las redes estallan: "Tongo"

A pesar de eso no fue suficiente y finalmente el concurso lo ganó la mujer de Antonio David, quien se plantó en la finalísima de nuevo entre polémica. Sobre todo tras las palabras de la madre de Melyssa antes de saber cuál era el desenlace.

Cabe recordar que no es la primera vez que se ha hablado de tongo con Olga Moreno. Es algo evidente que la mujer de Antonio David no ha sido una concursante limpia en muchas de las pruebas de líder realizadas. Cada vez que disputaba una prueba, las redes sociales se llenaban de imágenes en las que se veía a la protagonista absoluta de la edición cometer alguna infracción, prácticamente sin castigo en ninguna ocasión. Y claro, eso ha generado multitud de comentarios semana tras semana en las que se denunciaba el supuesto trato de favor que ha tenido la concursante durante el programa de Supervivientes.

Carlos Sobera excusándose antes de tiempo: " las votaciones las lleva una empresa seria"🤣🤣 se llama Vasile.

Menuda decepción. No se lo cree nadie — Aliciapi (@Alicia99972020) July 24, 2021

"Mensajes que no están llegando": las líneas se saturaron y no funcionaron en la final de Supervivientes 2021

En la final fue la madre de Melyssa Pinto la que hizo saltar las alarmas. Y lo cierto es que lo hizo antes de saber el desenlace, por lo que no puede considerarse que exista 'mal perder' por su parte. Sus comentarios ya hacían presagiar un triunfo de Olga Moreno: "hay muchos mensajes que me están llegando de que no funcionaban los votos".

La madre de Melyssa informó de que muchos votos no se procesaban porque daba error. Carlos Sobera afirmó que había un problema con las líneas... ¿También de Olga Moreno?

En concreto, la denuncia apunta a que como hay que enviar un mensaje con 'salvar' más el nombre de la persona que quieres que continúe en el concurso, es con la palabra Melyssa con la que no funcionaba. De hecho, por parte del bando de Olga no hubo denuncia alguna y su 'defensora' no habló de problemas en el televoto en ningún momento.

Al final, Melyssa se marchó decepcionada y Olga Moreno, con un importante morbo tras lo ocurrido con la docuserie de Rocio Carrasco, se plantó en el cara a cara con Gianmarco. Es decir, Telecinco tenía en su mano lo que quería.

Continuar con la trama entre un bando y otro. Al menos durante unos minutos y antes de conocer el ganador, que se supo poco después cuando Carlos Sobera levantó la mano izquierda de Olga Moreno, a la que proclamó ganadora de la edición tras imponerse al italiano. El desenlace, esperado tras el triunfo en la semifinal de la mujer de Antonio David sobre Melyssa, permite a la concursante llevarse un premio de 200.000 euros.

El drama de Rocío Carrasco tras el triunfo de Olga Moreno

El drama final llegó en el plató, con la celebración del triunfo de Olga Moreno. Sin Antonio David y sin Rocío Flores, ambos vetados. Pero sí con el otro hijo de Rocío Carrasco; David. "Olga es la mejor persona que he conocido nunca? ¿Cómo le sentará esto a su madre?

No me quiero ni imaginar cómo se debe sentir Rocío Carrasco tras ver a su hijo David abrazando a Olga Moreno tras ser proclamada ganadora y diciendo: "Ella es la mejor persona que he conocido en toda mi vida". Demoledor #SVFinal2 — Juan Rodríguez (@juanig_97) July 23, 2021