El conocido programa de First Dates destaca por atraer a una gran diversidad de personas en busca del amor o amistad verdadera. En cada programa aparecen diversas parejas dispuestas a darse a conocer y lucir su personalidad en otras personas.

En este caso, Abril llegó a First dates sin ningún complejo y queriendo mostrarse tal y como es, ya que, como explicó a su pareja asignada, en casa ha tenido que fingir ser otra persona porque su padre no comprendía su apariencia ni orientación sexual.

A lo largo del programa, la concursante pudo mostrar su personalidad y rasgos físicos sin ningún tipo de complejo: "Todo el mundo me conoce por mi look y porque soy una pedazo de maricona. Siempre llevo pelucas, colores, cadenas... la gente de Fuengirola cuando me ve pasar por la calle me reconoce a la primera y se quedan un poquito flipados".

Además, la expectante concursante se definió como persona no binaria: “No me identifico con lo que hoy en día se conoce como femenino o masculino” y añadió que también es Drag Queen, concretamente Faux Queen.

Su cita fue Desireé, que nada más ver a la extravagante Abril admitió que le “encantaba” como iba, a lo que le contestó que su máxima inspiración son las muñecas Bratz. De este modo, la confianza en las concursantes iba aumentando con creces y la alicantina le sorprendió a Abril con un tatuaje que resultaba muy similar a la apariencia de la “no binaria”.

“Vas a flipar”, señaló mientras se levantaba la manga de su camiseta para mostrar el tatuaje: "¡Me muero, si me tienes en el brazo!", exclamó Abril ente risas: "Me ha encantado porque me tiene a mí ahí".

Una vez sentadas en la mesa, Abril le confesó su vida a Desireé hasta el punto de contarle la morbosa situación con su padre: "mi padre aceptó pagarme un curso de Marketing Digital, pero le mentí e hice uno de maquillaje, él no sabe nada". Y le explicó que "es pastor evangélico y dice que el maquillaje es del demonio".

"Y los tatuajes, los piercings... todo lo que no sea natural del cuerpo es del demonio, cuando vea la hija tan maricona que tiene debe pensar que soy Satán hecho persona", comentó entre carcajadas Abril.

Lo más sorprendente de todo llegó cuando la maquilladora explicó que “mi padre vino a hacerme exorcismo a mi casa, hasta echó agua bendita porque me preguntó que con quien salía en las fotos, que eran hombres homosexuales que tenían en demonio dentro".

Por otro lado, la concursante afirmó que su madre resultaba todo lo contrario a su padre: "Mi madre es todo lo contrario, abierta de mente, está como una cabra, es tarotista y echa las cartas. He tenido mucha suerte porque siempre me ha apoyado en todo".

Antes de finalizar la cita, Abril quiso mostrarse tal y como es físicamente y decidió quitarse la peluca para enseñar su verdadero pelo a Desireé. Nada más verla la alicantina exclamó: "¡Me encanta! Vas guapa con la peluca, pero así llevas un look muy guay".

La conexión entre ambas se veía desde lejos y ambas decidieron retomar una segunda cita para conocerse mucho mejor: "Quiero convertirla en toda una travestorra", concluyó Abril.