Bueno, bueno, bueno... Parece que las grabaciones de 'La última tentación' han terminado y ya sabes como son estas cosas, que la gente no nos deja ni un poquito de sorpresa para verlo en directo que ya empiezan los 'spoilers'. No sabemos si serán del todo cierto o no pero, oye, ahí están para que empecemos a fantasear con nuevos salseos.

El otro día Lucía Sánchez decía en su canal de Mtmad que se había sentido despreciada por sus seguidores tras volver de República Dominicana pero que aún no podía contar nada de lo que ha pasado y ahora es cuando nos llega el rumor de que Fani la podría haber vuelto a liar siendo infiel a su pareja Christofer.

De momento, lo que sabemos a ciencia cierta es que son participantes fijos del 'reality' ya que fue en su propia cuenta de Twitter donde anunciaron quiénes eran las parejas confirmadísimas. Mira:

Presentamos a las parejas protagonistas de #LaÚltimaTentación 😱



💥 Fani y Christopher

💥 Andrea y Roberto

💥 Lester y Patri

💥 Mayka y Alejandro

💥 Lucía e Isaac



En otoño, en @telecincoes https://t.co/QoO8MgVciB — La Última Tentación (@islatentaciones) 15 de julio de 2021

Y días más tarde también confirmaron quiénes serían los tentadores, es decir, aquellos participantes que van sin pareja:

Ayer presentamos a las parejas protagonistas de #LaÚltimaTentación y hoy conocemos a algunos de los participantes:



💣 Marta Peñate

💣 Gonzalo Montoya

💣 Óscar

💣 Marina

💣 Y más...



En otoño, en @telecincoes https://t.co/bP2yLtsavR — La Última Tentación (@islatentaciones) 16 de julio de 2021

Bueno pues después de ponerte en contexto un poco te diremos que se rumorea que Fani podría haberse liado con Julián... ¿Te acuerdas de él? Estuvo en la primera edición del 'reality' y ya desde el minuto uno mostró su interés por la novia de Christofer aunque esta no le hizo ni caso. Fani terminó cayendo en la tentación con Rubén y Julián, por su parte, fue eliminado por las chicas.

Cuando este salseo se ha lanzado así como si nada, las redes sociales han empezado a arder imaginándose a Fani siendo infiel otra vez y Christofer como un alma en pena por la villa sin saber qué hacer. Lo mejor de todo es que hay gente que dice que el rumor es falso ya que no sería Fani la que se habría liado con Julián si no que Andrea... ¡Hagan sus apuestas!