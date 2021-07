Paz Padilla cierra el peor año de su vida. La humorista, actriz y presentadora perdió un puesto de trabajo por culpa de su mal rollo con Risto Mejide y, lo que es más importante, tuvo que despedirse de su marido y de su madre, ambos fallecidos a lo largo de 2021.

Got Talent decidió prescindir de sus servicios, mientras que 'Todo es verdad', también presentado por Risto Mejide, cargó duramente contra la humorista por su absurdo apoyo a la biodescodificación. Su compañero en el jurado de Got Talent no ocultó la enemistad que les desune. Además, llegaba el momento de renovar su acuerdo laboral con Mediaset o bien despedirse. Desde que llegó en 2009, Paz Padilla fue ganando cada vez más peso en la pequeña pantalla, sobre todo como presentadora sustituta de los polémicos Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera, ambos con más enemigos que amigos.

Pues bien, Mediaset va a seguir contando con Padilla de cara al futuro y por ello le han firmado un contrato de larga duración que empezará con la presentación de la segunda edición de 'La Última Cena'.