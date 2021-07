Olga Moreno acudió al plato de Telecinco dispuesta a contestar a Rocío Carrasco, en una entrevista con Carlos Sobera y que la cadena denominó 'Ahora Olga'. Junto a uno de los presentadores de Supervivientes y la ganadora de esta edición se situaron varios colaboradores de la cadena, dispuestos a atacar a esta última. Aunque todo indicaba que Olga Moreno hablaría sobre las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, la concursante aclaró que tan solo hablaría de su experiencia en el concurso y de sí misma, dejando así de lado a su marido y los hijos de este.

Olga llegó de Honduras no hace muchos días, por lo que en su llegada al país pidió a la cadena unos días de relax para poder descansar y disfrutar un poco de los suyos, además de poder ver el documental donde Rocío Carrasco realizó las declaraciones que tantas ampollas han levantado en torno a ella. Aunque en su entrada plató, la sevillana admitió no haberlo visto en su totalidad, por lo que algunos de los cortes que se mostraron en la entrevista de la docuserie le sorprendieron.

En el plato la diseñadora estaba rodeada por muchos de sus críticos, por lo que ella fue preparada con escudo y espada para poder contestar a todo lo que le propuso y argumentar las críticas que recibió. Aunque ella declaró que sabía la técnica que iban a utilizar y los caminos que recorrerían para desacreditarla y poder desarmarla. Hablar de su familia, esa fue el arma que según la diseñadora utilizaron los críticos, una figura que le persiguió durante toda su estancia en el país americano.

Aunque en este tipo de programas los participantes suelen perder los nervios a la primera de cambio, Olga Moreno se mantuvo serena durante toda la entrevista a pesar de todos los intentos que le lanzaron los colaboradores del programa para que saltara. Aunque en algún momento parecía que podía rebelarse, supo contenerse y llevó bien los minutos que estuvo en el plato. Tan solo en una ocasión pasó un poco el límite, aunque no de manera excesiva, en un vídeo en el que Rocío Carrasco comentó sobre una escena en la que se encontraba la misma Olga en el hospital junto al hijo de Rocío en la cama, y al parecer este aspecto no sentó nada bien a la hija de 'la más grande'. En ese momento sí que saltaron chispas, y la sevillana se defendió aludiendo que eso no era su responsabilidad porque no es su madre, aunque finalmente todo se calmó y la entrevista pudo proseguir, sin antes tirar los críticos otra pullita a la sevillana, argumentando en este caso que estaba intentando llevar a los hijos de Antonio David Flores a su lado, y poder quitarle a Rocío Carrasco el papel de madre.

Finalmente, la tertulia finalizó con las lágrimas de la ganadora de Supervivientes, que aseguró que su hija de 8 años ha tenido que ir al psicólogo estos últimos meses y la vida en su casa no ha sido normal por la presión que les sometían.