Mala racha la que vive Iker Casillas. El que fuera portero del Real Madrid y Oporto, que tuvo que jubilarse antes de tiempo por un problema de salud, vio recientemente cómo su mujer, Sara Carbonero, le abandonaba. Además, por si fuera poco, la periodista ya mantiene una relación sentimental con otro hombre 6 años más joven que ella. También vio cómo Rubiales le ganó la carrera para presidir la RFEF cuando el de Móstoles ya creía contar con los votos suficientes (no contó bien). Por si fuera poco, hace pocos días salieron a la luz una serie de insultos de Florentino Pérez hacia varios exintegrantes del Madrid. En estos, entre otras cosas, catalogaba a Iker como "corto".

Este sábado, un equipo del formato de Telecinco, que intentó charlar con el portero en su pueblo, acabó cara a cara con él después de intentar entrevistarlo y que les pidiera que lo dejaran en paz. En las imágenes mostradas por el programa se puede observar como una reportera se acerca al futbolista con una cámara que enfoca al suelo por la presencia de niños para hacerle varias preguntas: "¿Me estáis preguntando con la cámara encendida?", les dice al percatarse de lo que ocurre.

La periodista le plantea varias dudas: "¿Tienes pensado quedarte un tiempo en el pueblo?". El portero acaba impacientándose: "¿Por qué tantas preguntas? No me fío un pelo". La reportera le explica por qué se han acercado a entrevistarlo: "Estamos haciendo un reportaje". Sin embargo, Iker advierte de que no quiere que le persigan más: "Si me haces siete preguntas seguidas me mosquea bastante. Tonto no soy (Florentino piensa lo contrario). No hagas tantas preguntas seguidas".

El equipo del programa decide alejarse, pero siguen grabándolo desde la distancia. Cuando se da cuenta de que están todavía a su alrededor se acerca a ellos mostrándose visiblemente enfadado: "Escucha, ¿me estáis tomando el pelo? Todo lo que estáis grabando me toca tres cojones", les expresa.

Casillas cargo contra el cámara: "¿Cuántos años tienes tú?". Cuando le responde que 30, él vuelve a la carga: "Yo cuarenta, te saco un poco" (argumento incontestable...). "Me da igual que me estéis grabando. Dejadme tranquilo", sentencia. Mientras, algunos vecinos tomaron parte para entorpecer el trabajo de la reportera y del cámara.