Belén Esteban y Anabel Pantoja no se dirigen la palabra. Las que eran amigas estrechas parece que no están pasando por su mejor momento, tanto delante como detrás de las cámaras. Y es que ha sido una contestación fuera de lugar y con las formas incorrectas, lo que ha llevado a que las que un día fueron inseparables ahora estén enfadadas.

Fue en Sálvame cuando las dos colaboradoras no se dirigían la palabra. De hecho, fueron sus compañeros, con el paso del tiempo, quienes se percataron de lo sucedido. Por está razón, Paz Padilla preguntó directamente a las dos protagonistas qué había pasado entre ellas.

"Yo no quiero decir nada de verdad, si tengo que hablar algo con ella, lo haré detrás de cámara, no en público", señaló Anabel Pantoja. Belén por su parte, no dijo ni una sola palabra acerca de lo que le había pasado con la sobrina de la Pantoja.

"¡Tú me acusaste de que me jorobaba que tú defendieras a Mila, que tú me digas eso* yo respeto a todo el mundo!", explicó Belén Esteban a lo que Anabel Pantoja respondió: "y tú me dijiste un '¡Cállate!' que también me dolió, pero no te preocupes que no va a volver a suceder". "Si se tiene que arreglar, se arreglará y si no, aquí paz y después gloria", dijo finalmente Belén. Por tanto, solo se trata de un rifirrafe típico entre colaboradores de Sálvame.