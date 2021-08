Belén Esteban es una de esas contertulias que caen en gracia. Ni habla bien, ni lee bien, ni sabe presentar y no trae prácticamente exclusivas, pero nadie duda de que se trata de una de las caras más reconocidas y queridas de Telecinco. Por otro lado está Anabel Pantoja. La sobrina de Isabel Pantoja no cae tan bien y tampoco mejora mucho las aptitudes profesionales de la 'princesa del pueblo'. Pues bien, ambas se solían llevar de manera más que cordial, aunque no fueron pocas las veces que se pisaron el fregado. Ahora, esto podría terminar mal.

El cariño podría esfumarse tras un nuevo encontronazo. Una contestación fuera de lugar con malas formas ocasionó un broncazo fuera de cámaras. Había un ambiente raro en Sálvame, con Paz Padilla haciendo como que presentaba el espacio. Varios de los compañeros empezaron a sospechar que algo no iba bien entre las amigas y la humorista decidió preguntarlo directamente.

Anabel Pantoja, con el gesto triste, como casi siempre, respondió: "Yo no quiero decir nada, de verdad, si tengo que hablar algo con ella, lo haré detrás de cámara, no en público". Belén Esteban sólo gesticulaba, pero no daba ningún dato acerca de lo que le había pasado con la sobrinísima de la Pantoja. Hasta que habló, claro: "¡Me acusaste de que me jorobaba que tú defendieras a Mila. Que tú me digas eso. Yo respeto a todo el mundo!" a lo que Pantoja no quiso quedarse callada y le respondió: "y tú me dijiste un '¡Cállate!' que también me dolió, pero no te preocupes que no va a volver a suceder".

Aunque por un momento todo el mundo esperaba que las dos entrasen en guerra, minutos más tarde la experimentada contertulia confesaba el gran cariño que se tenían mutuamente y acababa diciendo: "Si se tiene que arreglar, se arreglará y si no, aquí paz y después gloria". Se trata por tanto, de un rifirrafe típico de los colaboradores de Sálvame que seguro que en pocos días han enterrado y olvidado.