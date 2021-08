Como en todos los programas de televisión, y sobre todo los más polémicos, pasan muchas más cosas de las que se ven en pantalla. Tanto que casi es más interesante lo que sucede durante la publicidad, cuando nadie mira y la gente se siente más libre.

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Makoke durante un corte publicitario que tuvo lugar en la última emisión de Viva la Vida. Defendió que Matamoros no hablaba en serio cuando llamaba a su hija "retrasada". Unas palabras de defensa que no sentaron bien a Makoke quién durante la publicidad afirmaba "se ha venido a mi a cuchillo". A Makoke parece no gustarle que defiendan a su ex.

El programa Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

La decisión de Mediaset con María Teresa Campos y 'Qué tiempo tan feliz'

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

El programa ha estado conducido en esta última etapa por Emma García, después de sustituir a Toñi Moreno. Sin embargo la presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacaciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿Quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival. Lo más probable es que Moreno sustituya a García a finales del mes de julio, igual que ocurrió el pasado año.

Sandra Barneda, alternativa en Viva la vida

Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.