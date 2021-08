Ibai Llanos, el 'streamer' de moda que estuvo invitado a la cena de despedida de Leo Messi en casa del argentino, narró en su canal de Twitch en clave de humor la anécdota que le sucedió cuando se encontró con el exvalencianista Jordi Alba dentro de la residencia de los Messi en el evento. Según palabras textuales del polifacético youtuber, el desenlace fue así: "Lo primero que me dice el hijo de puta de Jordi Alba al verme es: '¿Qué hace un madridista aquí?'. Lo digo para todos los del Barça que creen que yo lo oculto. No. Messi sabe que soy del Real Madrid. Yo se lo he dicho: 'Messi, tú a mí me has dado mucha tristeza también, obviamente. Todos los que somos madridistas te hemos sufrido mucho, mucho, mucho... Nos habéis dado mucho por el culo...". Ibai se quita la careta sin tapujos: "Soy del Madrid en la casa de Messi, soy del Madrid en mi streaming y soy del Madrid en Groenlandia. Yo quiero que el Kun meta 28 goles? Sí ¿Quiero que pierda la liga? Sí