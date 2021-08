El fenómeno Ibai Llanos va, cada vez, a más. La última, dar la primera entrevista exclusiva con Leo Messi tras su fichaje por el PSG: un auténtico bombazo y que supone una revolución digital de la comunicación deportiva. La evolución de este streamer, que principalmente se desenvuelve en Twitch o YouTube, ha generado cierta crispación en algunos periodistas, que lamentan que los gabinetes de comunicación les hayan dejado de lado y le den la exclusiva a un perfil más juvenil y digital que a los medios tradicionales.

Por eso y por la reflexión que ha hecho Juanma Castaño, líder de uno de los programas deportivos de la medianoche radiofónica en España, ahora muchos seguidores lamentan el trato que recibió Ibai Llanos hace unos meses cuando visitó Tiempo de Juego.

Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

Todo ha nacido tras el tweet de Juanma. "Yo no entiendo nada", ha puesto en sus redes tras el directo en exclusiva de Ibai. "Punto. Cada uno que interprete lo que quiera", añadió. Muchos han reprochado al periodista su perspectiva y más tarde ha tenido que matizar, sobre todo cuando Ibai ha pedido perdón en otro tweet por si alguien se ofendía y ha explicado que no podía decir que no a una oportunidad histórica o que admira a los periodistas tradicionales.

"Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer", dijo Juanma al tweet de Ibai.

Espero que os haya gustado. Esto es una locura. Mañana tenéis el vídeo en YouTube en máxima calidad.



Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento. — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

La experiencia de Ibai Llanos en Tiempo de Juego

Muchos replicaron a Juanma y recordaron que cuando Ibai visitó su programa no fue bien tratado. "Si tú te crees que te pareces a Manolo Lama estás muy confundido", llegaron a decir