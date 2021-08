Ojito con esta noticia porque puede que suba la temperatura. Más que nada porque la fiesta que se han pegado C. Tangana y Ester Expósito junto a varios amigos a bordo de un yate en Ibiza ha sido tremenda. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las imágenes que ellos mismos han subido a Instagram y han hecho que las redes suban de temperatura. Que tampoco hacía falta porque con 40ºC a la sombra pues ya teníamos suficiente calor.

Junto a un montón de gente que no sabemos muy bien quiénes son (que es que no queramos mencionarlos en Cuore, pero es que no sabemos quiénes son), C. Tangana, Ester Expósito (21), Hiba Abouk (34) y Miranda Makaroff lo han dado todo como si de uno de los videoclips del cantante se tratara precisamente porque estas imágenes las ha usado el cantante y sus amigos para promocionar su último tema, 'Yate'.

Ojito a las imágenes y al vídeo en el que queda claro que la fiesta tuve de todo: música, copas y bailoteo. Que decimos nosotros... ¿por qué no nos llaman para este tipo de eventos? Que nosotros vamos allí ahora mismo, ¿eh?

"Yate lo venía diciendo", ha escrito el cantante junto a una imagen en la que aparece posando con Ester Expósito y que en menos de 24 horas ha llegado casi al medio millón de 'likes'.

Pero cuidadito que la actriz le ha devuelto el favor y ha escrito junto a la instantánea "Yate decimos algo". Que ya sabemos que es por la referencia a la canción de C. Tangana, pero nos sangran los ojos de leerlo así escrito. Cosas de periodistas, ya sabéis. Pero lo que más ha sorprendido, aunque no debería, es que esta publicación de Ester ha llegado a los 5 millones de 'likes' en 21 horas. Ahí lo llevas. Aunque claro, hemos de decir que tiene 28 millones de seguidores, así que lo raro sería que no llegase a dicha cifra.