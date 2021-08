Rocío Carrasco regresará a Telecinco el próximo otoño. De esta manera volverá a la cadena en el ya preparado 'En el nombre de Rocío', la segunda parte de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', un documental protagonizado por la hija de la Jurado.

Quien no estará en las nuevas entregas es Ana Bernal-Triviño. La periodista y profesora, ha anunciado a través de sus redes sociales que no continuará participando en los nuevos programas de Rocío. La respuesta la ha dado en Instagram, cuando un defensor de Carrasco le preguntaba si va a continuar en la segunda temporada de la docuserie: "No lo tengo previsto, la próxima temporada va sobre la familia y mi especialidad no es la prensa del corazón", explica.

Bernal hace referencia a los contenidos de esta segunda parte, que se centrarán más en el conflicto de Carrasco con sus familiares que en el asunto de la violencia vicaria que la periodista tanto ha denunciado. Su mensaje no acaba ahí: "Estoy pagando muy caro por la temporada anterior y no me apetece repetir lo mismo", asegura.

Durante las semanas de emisión del documental, la periodista se convirtió en una de las principales defensoras de Carrasco. Además, su participación se extendió a otros programas de la cadena como 'Sálvame'.