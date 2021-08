First Dates es un programa que presenta a todo tipo de fauna. Bueno, aunque las personas que tú considerarías "normales" son minoría y si ya hablamos de "cultas", estamos ante una cifra prácticamente inexistente. Que sí, que algo parecido ocurre en Tinder, donde la probabilidad de éxito es parecida. Esta semana ha destacado la cita de Cristian, quien llegó al programa conducido por Carlos Sobera con la idea de encontrar el amor y con unos requisitos claros: "Busco un chico varonil con los brazos marcados, fibrados, que se le noten las venas. Con una buena nariz y unos pies de 43 ó 44 para adelante; eso me vuelve loco".

Minutos después llegó al restaurante Cristian, su tocayo, un entrenador de vóley que resultó serle muy familiar para él: "Yo te conozco". "Te tengo en Instagram desde hace medio año o así. Creo que hablamos algún día", confesó ante su cita. Y, como suele ocurrir en estos casos en los que el otro no quiere mentir, pues zasca al canto: "No me suena".

"Fui detrás de él porque me gustó el perfil. Tiene una característica que me gusta mucho de los chicos, que sean calvos o rapados. Me fijé en él pero no cuajó en aquel momento", reconoció en unos totales a cámara. La cita entre ambos salió tan bien que, finalmente, decidieron seguir conociéndose fuera de cámaras.