El 15 de agosto de cada año es un día especial para María Patiño, que celebra su aniversario. Este año era más especial, ya que cumplía medio centenar, una cifra especial y consecuencia de ello la quisieron felicitar sus compañeros de 'Socialité'.

El programa había preparado también un video con la recopilación de los mejores momentos de Patiño para felicitarla por su 50 aniversario, aunque lo que nadie esperaba era la reacción de algunas de la presentes. Giovanna González arrancó y puso a todo el plató en un apuro, "quiero saber cuántos habéis felicitado a María Patiño", dijo la colaboradora.

A su pregunta, algunos contestaron tímidamente que sí, otros aseguraban no haberlo hecho todavía aunque sí tenían intención. Pero a lo que Giovanna quería llegar era un poco más allá de ello, y soltó la bomba cuando dijo "yo te he felicitado y no me has contestado". Nuria Marín salió en su defensa y aseguró haber felicitado a Patiño y estar haber respondido con un 'gracias', lo que entendió como algo lógico por la avalancha de mensajes que tendría.

La cosa no terminó ahí, y llegó el turno de una redactora llamada Paula Sanz, que a la pregunta de si había felicitado a la presentadora contestó, "yo no y no creo que llegue la felicitación, porque no estaba entre mis planes de hoy". Unas declaraciones que dejan en mal lugar la figura de Patiño, ¿tendrá una mala relación con sus compañeros de plató?