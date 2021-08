El restaurante de 'First Dates' recibe diariamente comensales con las ideas bastantes claras sobre el tipo de persona que querían encontrar.. Este es el caso de Carolin, una terapeuta brasileña, que aseguró al comenzar su visita al local que los chicos españoles no le terminan de atraer: "Tengo la sensación que, a veces, son un poco machistas, con la cabeza más cerrada, no viajan tanto... inquietudes que yo tengo y que, cuando encuentro un chico en España, no tiene".

"Busco un chico con buen carácter, viajado, optimista y si lava, plancha, cocina y es vegetariano... ¡me caso con él!", afirmó la chica en los primera minutos en el restaurante, asegurando también que su "ética, moral y religión" no le permiten planchar: "Es un poco tonto teniendo telas a las que no hace falta hacerlas nada para estirarlas". Vamos, que la chica viene con taras.

Minutos después de su presentación, Caroline supo que iba a compartir cena con Daniel, un funcionario de 37 años que atravesó la puerta del restaurante con una responsabilidad otorgada por el propio Carlos Sobera: "Hay una misión nacional muy importante que tienes que cumplir. Dice la señorita, tu cita, que los españoles no le terminan de convencer".

Ya comenzada la velada, la verdad es que los dos disfrutaron de una amena cena en la que el funcionario desempeñó con cierto éxito la labor encomendada por el presentador de Cuatro, ya que Caroline se mostró su interés en concederle una segunda cita: "Lo hemos pasado muy bien y quiero conocerlo más".

"Sí que tendría una segunda cita porque me ha gustado mucho y me parece muy buena chica", explicó Daniel en 'La decisión final' antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.