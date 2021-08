Amor Romeira es uno de esos personajes televisivos que nadie entiende cómo puede tener todavía cierta visivilidad en la pequeña pantalla. Su paso por GH hizo que la transexual se hiciera un nombre en la telebasura a base de polémicas con unos y otros. Además, sorprende que suele dar informaciones sobre numerosos concursantes de diferentes programas de Telecinco. Generalmente, sus informaciones suelen estar relacionadas con el mundo de la noche y las infidelidades tan habituales entre esos famosos de tercera. Lo último, vinculado al 'futbolista' y 'cantante' Jesé Rodríguez.

No es nueva la historia que tuvieron el atacante de la UD Las Palmas con Aurah Ruiz, una bella choni con la que hacía buena pareja y con la que tiene un hijo. Vamos, uno de los 5 que ya tiene reconocidos (está esperando el sexto). Donde pone el ojo, pone la bala, desde luego. En este sentido, la mencionada Amor está participando en 'Solos on the beach' junto a Carolina Sobe, un programa sin prácticamente audiencia, pero del que Telecinco se empeña en sacar titulares e información de la que estirar hilos.

"Si yo no tuviese el útero invertido, también me habría quedado embarazada de Jesé", aseguró la canaria, dando a entender que la ex de Gran Hermano y el futbolista venido a menos habrían mantenido relaciones sexuales.