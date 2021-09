La historia entre Rocío Carrasco y Antonio David lleva más de 20 años dando de comer a unos y otros. Desde que en marzo saltara la bomba con la traición de Telecinco a su hasta entonces colaborador, todos los papeles volaron por los aires. España se partió en dos. Rociito por un lado y prácticamente el resto de la familia por el otro. La hija de Rocío Jurado no dejó títere con cabeza. Madrastra, padrastro, hermanos, tíos, primos y hasta sus propios hijos, todos entraron en el mismo saco.

Telecinco, con polémicos personajes como Carlota Corredera, Alba Carrillo o Belén Ro se colocaron como abanderadas de ese feminismo politizado que trataba a todo dudoso de negacionista o maltratador. Sin ir más lejos, la presentadora incluso expulsaba a colaboradores que plantearan dudas coherentes o expusieran hechos que contradecían la versión oficial del programa (de Rocío Carrasco).

Pues bien, en los últimos tiempos han perdido el miedo numerosos contertulios tanto de Sálvame como de otros progamas de la cadena. Quizá se han dado cuenta que los Kiko Matamoros, María Patiño, Antonio Montero, Marta López, Antonio Rossi y demás no iban tan desencaminados. Cada vez son más los televidentes y usuarios de redes que se plantan frente al monopolio moral de Rociito y sus afines.

Entre todos este ir y venir de bandos y antes de que salga a la luz la nueva temporada de la serie protagonizada por la nueva musa de la telebasura, se ha planteado una nueva duda existencial. ¿Por qué existen versiones tan contradictorias entre todos los implicados? ¿De verdad Olga Moreno o Antonio David mienten en todo como dice Rociito aunque el polígrafo les diera la razón? ¿Es cierto que la propia Rocío Carrasco dice la verdad o miente en sus afirmaciones contra su hija? Pues recientemente se ha empezado a escuchar una versión alternativa a la que ofrecen sobre el mismo hecho tanto Antonio David como Rociito.

¿Y si la que miente de verdad es Rocío Flores? ¡Booooom!

"Rociito fue la que pegó a mi hija", "Mi hija dijo que Olga me llamó mala madre", "Rociito no le cogía el teléfono a su hija"... La historia de la serie de programas que mostraban exclusivamente la versión de Rocío Carrasco tenía luces, pero también sombras. Se omitía el hecho de que la mayoría de vistas y juicios los perdió y la inmensa mayoría de documentos eran 'de parte', como también el hecho de que la protagonista de la historia acusaba de todos sus males a Antonio David (y a Olga). Pero, aquí va el bombazo, ¿Y si la verdadera culpable de casi todos los males fuera la propia Rocío Flores?

Tanto la madre como el padre atacaban al otro atendiendo a la versión de la hija. Un ejemplo práctico lo tenemos cuando se produjo la denuncia cruzada entre madre e hija por agresión. Varios colaboradores de Sálvame van soltando esa opción que gana peso. La verdadera 'mala' de la historia podría ser Rocío Flores Carrasco, la cual se habría inventado numerosas historias para hacer daño a sus padres, especialmente a la madre con la que se llevaba tan mal. Acusarle de no contestar a sus cientos de llamadas, poner palabras dañinas en boca de Antonio David u Olga, etc... Nosotros no lo sabemos. El tiempo dirá. O no.