Jesús es el nombre del chico que ha demandado a Sofía Suescun (25) y su hermano por un supuesto delito de odio. La historia empezó porque Jesús habría solicitado los servicios sexuales de Cristian, pero lo que habría recibido sería un trato homófobo. No hay confirmaciones, pero así lo contó él en 'Socialité'.

A ver cómo te lo contamos porque esta historia es jugosa, sí, pero también delicada. Jesús confesó en 'Socialité' que se había puesto en contacto con el exconcursante de 'La casa fuerte' para proponerle un encuentro sexual entre ambos. Le ofreció 1.000 euros por una noche, pero Cristian habrá rechazado la propuesta pidiéndole 10.0000. A Jesús la cifra le pareció demasiado alta y el 'negocio' no salió adelante.

El problema es que empezó un conflicto entre ellos, conflicto ese que posteriormente se habría extendido a Sofía Suescun. Las frases de Jesús en el programa son estas: "He denunciado a Sofía por discriminarme, por homofobia. Cristian es cómplice", explicó. "Los mensajes los he recibido del móvil de Cristian, pero sé que es Sofía", añadía antes de contar que los hermanos se referirían a él como "maricón".

'Socilité' no sabe si la denuncia ha sido admitida a trámite, y si no lo es, la disputa judicial no llegará a buen término. De cualquier forma, a los Suescun últimamente les están saliendo varios enemigos.

¿Te acuerdas de cuando Maite Galdeano acudía a 'Sálvame' para defenderse de sus propios vecinos, los que la acusan de no recoger las cacas de sus perros? Pues eso, la madre de Cristian Suescun también ha tenido que pisar un plató para aclarar la situación. A Cristian seguramente le toque hacer algo parecido.

Fue en junio cuando Cristian enseñó su nueva casa en Instagram. La acababa de comprar y quería compartir el momento de felicidad con todos sus seguidores. El ex concursante de 'Supervivientes' es propietario de una vivienda con tres plantas y terraza. Ha enseñado cada uno de sus rincones en la red de la camarita.

"Es muy bonita, me encanta. Lo mejor que ha hecho mi hijo en su vida es comprarse esta casa. Qué orgullosa estoy de él. Está contentísimo y yo también estoy muy contenta", confesaba Maite en su Instagram tras visitar la nueva residencia de su hijo.

Volviendo al escándalo y ya para terminar, queda por ver qué tienen Cristian y Sofía Suescun que decir al respecto. De momento no han abierto la boca, pero seguramente lo hagan: en juicio o en algún plató de Telecinco, ¿no crees?