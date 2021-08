Un joven de 25 años murió después de sellar su pene con pegamento epoxy (polímero termoestable que se endurece al combinarse con un catalizador) al no tener preservativos a la hora de iniciar una relación sexual.

El diario 'Opindia' publica que Salman Mirza, natural de Fatehwadi, falleció en Ahmedabad (India) pocas horas después de ponerse el pegamento.

¿Por qué se le ocurrió a Salman Mirza y su ex utilizar pegamento como anticonceptivo?

Salman Mirza y su exprometida se registraron en un hotel para tener un encuentro íntimo.

Según los amigos de la pareja ambos eran adictos a las drogas, y los dos estaban colocados cuando decidieron que él sellase sus genitales con pegamento para mantener relaciones sexuales y evitar un posible embarazo.

"Como no tenían ninguna protección a mano, decidieron aplicar el adhesivo en sus partes íntimas para asegurarse de que ella no quedara embarazada. Llevaban el adhesivo, ya que de vez en cuando lo usaban para inhalar", explicó el inspector de policía Premsukh Delu.

¿Cómo murió el joven tras ponerse el pegamento epoxy en el pene?

Después del sellado y del encuentro sexual la pareja abandonó el hotel sin problemas, hasta que Salman Mirza fue encontrado tirado entre unos arbustos y trasladado a su casa.

Ante la gravedad de la situación el joven fue ingresado en el Sola Civil Hospital, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Salman Mirza murió de un fallo multiorgánico provocado por el pegamento que se puso en el pene.

Denuncian a la chica de asesinato por ponerle el pegamento epoxy en sus genitales

Por su parte, la familia de Salman Mirza ha denunciado a su exprometida por asesinato, acusándola de haber provocado ella la muerte del joven al ponerle el pegamento epoxy en sus genitales.