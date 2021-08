Kiko Matamoros no le tiene miedo a nadie, por lo menos televisivamente hablando. El veterano contertulio de Sálvame y de otros programas de telebasura de Telecinco, ha decidido no morderse la lengua a la vuelta de sus vacaciones. Al poco de comenzar el Sálvame de este lunes y con Kiko Hernández como presentador inicial, Matamoros ha comenzado a disparar a todo lo que se movía. Y a lo que no.

"A mí me gusta Sálvame, yo quiero a Sálvame, pero no me gustan cosas que han pasado en los últimos meses, como la forma en la que se ha tratado el tema de Rocío Carrasco en este plató o el despido de Antonio Canales del otro día. A mí gusta mi trabajo pero, si un día tengo que irme, me iré", afirmó el colaborador. Está claro que a sus 64 años está ya de vuelta.

Con ciertas muestras de nerviosismo a la hora de hablar, como si estuviera conteniéndose a la hora de calificar algunos hechos ocurridos en su cadena, Matamoros tildó de "poco democrática" a Carlota Corredera. Y es que hay que recordar que la presentadora, nueva abanderada del feminismo televisivo, permaneció varios meses aprovechando su posición de fuerza para acallar toda opinión diferente a la suya sobre la polémica serie de Rocío Carrasco. Es evidente que ni a la presentadora, amiga íntima de la protagonista, ni a la cadena les importa la verdad. El dinero manda y todo el que niegue la 'versión oficial' era automáticamente tratado como un apestado. "Negacionista" decía Corredera. Fruto de ello las RRSS estallaron contra la presentadora y pidieron el boicot al programa.

Incluso la mujer del cámara que permitió la violación de GH llegó a expulsar del programa a Antonio Montero por dudar de una información parcial expuesta durante el (no) debate del documental. Sobre esto, precisamente, Kiko Matamoros mostró su desconfianza en cómo trabaja Corredera, dando a entender que volvió a mostrar un carácter fascista en sus decisiones. Y que si pudiera volver atrás, se hubiera "marchado del plató en ese instante", como debieron hacer todos los presentes.

El colaborador ha dicho que ya ha visto más capítulos del programa, pero que no querido verlo entero y ha repetido que "nadie ha tenido pelotas" de decir las cosas como verdaderamente las piensa en cuanto a este tema. Sobre ello, Matamoros no ha querido dar nombres, aunque con el paso del tiempo han sido varios los colaboradores tanto de Sálvame como de otros programas de la cadena los que se han ido posicionando contra la línea editorial impuesta en favor de Rociito y en contra de Antonio David Flores. Por si fuera poco, Kiko aprovechó para rajar públicamente de Irene Montero, ministra de Igualdad, al acusarla de todo menos de buscar la igualdad entre sexos y afirmar que cometió un delito. Recordemos que fue admitida a trámite la denuncia contra la política de Unidas Podemos por vulnerar la presunción de inocencia de Antonio David Flores.